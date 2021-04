Nederland op een na beste EV jongetje van de Europese klas - Autoblog.nl

Nederland is een plekje achteruit gegaan, maar is nog steeds het op een na beste jongetje van de Europese EV-klas. Wij vertellen je waar je nog je toevlucht kan zoeken als petrolhead.

Omdat we doen alsof EV’s de wereld gaan redden, vallen veel policor politici over elkaar heen om de ouderwetse verbrandingsmotor af te fakkelen. Vooral in West-Europa zijn we daar goed in. In de rest van de wereld kijkt men het toch een beetje relaxter aan. Althans, dat is de algemene gedachte van velen. Maar klopt dat eigenlijk wel? Leaseplan nam de proef op de som en stelde weer eens de EV readiness index op voor veel Europese landen. Vorig jaar deden ze dat ook al en was Nederland de grote kaas op plek één.

Hoe dat komt? Wel, de index wordt deels opgesteld op basis van de kosten die een EV rijden met zich mee brengt ten opzichte van een auto met verbrandingsmotor rijden. Dat wil dus zeggen dat als een EV relatief bescheiden belast wordt ten opzichte van een ICE, je extra punten krijgt. Dat kan dus door EV’s vrij te stellen van belasting, maar ook door auto’s met verbrandingsmotor kneiterduur te maken. Cynici zien daar meteen al de reden in dat Nederland hoog scoort. Maar het aantal laadstations per inwoner telt ook mee en daar is Nederland ook koning in.

Toch zijn we dit jaar voorbij gestreefd door Noorwegen, vorig jaar nog de nummer twee. Noorwegen heeft per duizend inwoners weliswaar net wat minder laadpalen (3,4 in plaats van 3,53), maar een EV rijden kost er slechts 28 procent van wat een vergelijkbare auto op verbrandingsmotor zou kosten. Dat is makkelijk kiezen dus. Andere landen die het ‘goed’ doen zijn Engeland, Luxemburg, Zweden en Oostenrijk. Maar wat nou als je benzine verstoken wel gezellig vindt? Waar moet je dan heen?

Duitsland

Duitsland staat als groot West-Europees land slechts op plek 7 in de lijst, ondanks een mogelijke topdeal op een ID.4. Dat heeft met name te maken met het feit dat stroom er relatief duur is ten opzichte van peut. Ook zijn belastingen op benzineauto’s er niet torenhoog. De autolobby heeft nog steeds een klein beetje invloed in Die Heimat. Tevens zijn er maar 0,53 laadstations per duizend inwoners. Dus dat is een optie.

Oost-Europa

Echt ouderwets broem broemen wordt het echter pas in Oost-Europa. Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië zijn het Haas en Williams van de EV readiness. Vind jij Praag ook een mooie stad? Laat het weten, in de comments!