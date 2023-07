Red Bull is vanaf Grand Prix Hongarije nóg dominanter

Vanaf de aanstaande Grand Prix van Hongarije zal Red Bull nog dominanter zijn in de Formule 1.

We maken een ongekend niveau van dominantie mee in de Formule 1 dezer dagen. Red Bull heeft de andere teams in de touwen. De eerste tien races van het jaar, werden allemaal gewonnen door de renstal uit Milton Keynes. Onze held Verstappen won acht races en is inmiddels praktisch kampioen. Secondant Sergio Perez ving twee keer de bal op toen Max die een beetje liet vallen. Hij pakte de Grand Prix van Saodie-Arabië en de Grand Prix van Azerbeidzjan. In die races werd Verstappen overigens tweede, dus het is niet dat hij daar door het ijs zakte. De Nederlander maakt een werkelijk ongekend seizoen mee. Men zou kunnen spreken van een belachelijk succes.

Wij Nederlanders vinden het allemaal nog wel leuk, hoewel het ook voor ons wel een beetje begint te vervelen. Maar voor mensen uit andere landen, moet het inmiddels wel erg saai zijn. Max is dominanter dan Schumacher en Hamilton ooit geweest zijn. En dat wil wat zeggen. Ook zij kenden immers seizoenen waarbij ze van niemand werkelijk wat te duchten hadden voor de titel.

Voor de ‘haters’ dan wel liefhebbers van strijd, is er echter slecht nieuws. Auto Motor und Sport weet namelijk dat de RB19 vanaf Hongarije nog weer sneller wordt. Deze keer worden de sidepods aangepakt. Max hintte al op deze update in Silverstone. Naar verluidt is de aanpassing goed voor nog eens 0,2 seconden tijdwinst per ronde. Dat is dus een forse vooruitgang in de Formule 1.

Mocht het inderdaad allemaal zo uitpakken als verwacht, zal Max dus nog dominanter worden. Reden om iemand van de baan te rammen, zal er vanaf P1 vermoedelijk nooit komen. En Perez zal vermoedelijk eindelijk weer eens Q3 kunnen halen. De andere teams lijken ondertussen geen vuist te kunnen maken.

Aston Martin zakt weg. Ferrari is grillig als een Italiaans supermodel met een voorliefde voor Peruviaans marcheerpoeder. Mercedes lijkt de wende niet te kunnen maken na het omgooien van het size zero concept. En nu lijkt McLaren een stap gezet te hebben, maar bleek die in Silverstone toch ook lang niet genoeg te zijn om Red Bull nerveus te maken.

Het team van Max gaat dus ondertussen natuurlijk gewoon door met ontwikkelen. Er is geen reden om het niet te doen, want de reglementen voor volgend jaar blijven gelijk. De aandacht verleggen naar de auto van volgend jaar hoeft dus niet. Want dat zal, in ieder geval bij Red Bull, gewoon een doorontwikkeling zijn van de auto van dit jaar.

Het is dus aan de andere teams om het surplus aan tijd in de windtunnel om te zetten in snellere ontwikkeling op het circuit. Maar voorlopig, lijken ze daar niet in te slagen. Wint Red Bull dan alle races dit jaar? Laat het weten, in de comments!