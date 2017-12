Red Bull: “Honda overtuigde Max om bij te tekenen”

Werd Max bij zijn contractonderhandelingen omringd door katana's, of is hier meer aan de hand?

Jullie zijn waarschijnlijk minstens zo verbaasd als ik, na het lezen van de titel. Toch is het zo, als we Helmut Marko mogen geloven. De eenogige Oostenrijker vertelde dit in het programma Sport & Talk in Hangar 7 op Servus TV. Volgens Marko is de reden dat Verstappen in oktober bijtekende te danken aan een bezoekje aan de Honda fabriek.

Gezien de reputatie die Honda de afgelopen jaren heeft opgebouwd lijkt het niet de meest logische zet, maar als we Helmut mogen geloven zijn er genoeg opties voor de Nederlander, waardoor bijtekenen uiteindelijk de beste keuze bleek te zijn.

“We hebben hem eenvoudig uitgelegd wat onze plannen voor de toekomst zijn. We hebben hem gegarandeerd dat alle topmensen tot tenminste 2020 onder contract blijven. En dat we een alternatief hebben in de motorsector.”

Hoewel de specifieke details van Max’ contract niet duidelijk zijn, opent Helmut het boekje ver genoeg voor ons om wat wijzer te worden. Zo vertelt hij dat Max bij lange na nog niet aan de salarissen zit die coureurs als Alonso, Hamilton en Vettel wel genieten. Dit betekent echter niet dat de Nederlander tekort komt. Integendeel, volgens Marko kan Verstappen op relatief simpele wijze aan meer poen komen door sterk te presteren. Red Bull hanteert namelijk een bonussyteem waarin punten, overwinningen, snelste rondes en eventueel zelfs een wereldbeker zorgen voor meer geld in de laadjes van hun coureurs.

Hiermee wordt overigens het vermoeden bevestigd dat Red Bull wel degelijk denkt aan een scheiding met Renault, om vervolgens de overstap naar krachtbronnen van Honda te maken. Toro Rosso waagt zich er komend jaar al aan en met een mogelijk succes van hun dochterteam zou het zomaar eens kunnen dat Red Bull het jaar erop de overstap zal maken.