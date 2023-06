Autoblog Garage: Volkswagen Golf GTI van Loek update

Kat in de zak of hot hatch voor een prikkie: welke van de twee is het voor de Volkswagen Golf GTI van Loek uit de Autoblog Garage?

De sadistische reaguurder in de meeste van jullie zouden het vast geweldig hebben gevonden: een week nadat collega @nicolasr kenbaar maakt dat zijn Jaaaaag de brui eraan heeft gegeven, dat ook mijn iets-te-goedkope Golf GTI tot een sputterend einde gekomen zou zijn. Ik zeg expres ‘zouden’, want ik kan in ieder geval meedelen: de Golf rijdt nog! En hoe: ik durf het bijna een hondsbetrouwbare automobiel te noemen. Bijna.

Voordat we te veel op de zaken vooruit lopen, eerst even algemeen. Al weer bijna zes maanden geleden kocht ik een Volkswagen Golf GTI, waarschijnlijk de goedkoopste op Marktplaats zonder motorschade of ‘ik-adverteer-stiekem-een-Golf-Trendline-met-GTI-bumper-als-‘GTI-uitgevoerd’. De reden daarvoor is dat het AXX-blok al 300.000 kilometer achter de kiezen heeft. Dat kan even schrikken zijn, maar eigenlijk is dat de redding geweest van deze auto. Zo lang het stigma is dat hoge kilometerstand altijd onheil betekent en daarmee het gros van de mensen er met een boog omheen loopt, kun je een goed dealtje eruit slaan.

Ook hier in de reacties werd het risico namelijk perfect genuanceerd: 300.000 kilometer op een 18 jaar oude auto is 15.000 kilometer per jaar, wat heel normaal is. Maar goed, dan nog kan een auto in de praktijk heel anders uitpakken en de enige manier hoe je dat ontcijfert is door het gewoon te doen.

‘Echte’ problemen

Om mee te beginnen, de zaken waarvan ik echt dacht ‘oef, daar moet even een garage aan te pas komen’. Daarmee moet ik jullie even mee terug nemen naar de allereerste week dat ik de auto had. Nee, dag twee zelfs. De vrees der vrezen overkwam mij op dag twee van Volkswagen-eigenaarschap. Het motorstoringslampje.

Je kan dan op meerdere manieren reageren. Ik koos voor ‘paniek’, want ik heb wel een substantieel deel van mijn spaargeld neergelegd voor een auto die nu al een motorlampje geeft. Gelukkig had ik nog een lijntje met de verkoper die bereid was om hem uit te lezen.

Uitlezen (OBD)

De juiste reactie is namelijk ‘blijf kalm’, het internet kan je genoeg geintjes vertellen over motorstoringslampjes en Volkswagens. De problemen variëren van serieuze motorschade tot één sensor op een bíjna irrelevante plek die op hol schoot. Je weet het niet, dus moet je zekerheid krijgen. Dan moet je de auto laten uitlezen, of zelf uitlezen middels de On Board Diagnostics, of OBD. Redelijk gesneden koek voor autofanaten, lijkt me. Ik had destijds nog geen OBD-lezer, maar de vorige eigenaar van de Golf GTI wel en wist mij te vertellen dat het om foutcode ‘P0441’ ging.

Wat betekent dat? De OBD-lezer doet altijd een gooi, maar er zijn mensen die er een hobby van hebben gemaakt om alle foutcodes te zoeken bij de juiste fouten. Zoals Gerrit Speek, wiens website een dikke tip is voor alle VAG-rijders. P0441 correspondeerde in dit geval met ’tankontluchtingssysteem’. Het buisje dat middels een klep ervoor zorgt dat je tank niet vacuüm zuigt. De vorige eigenaar zei dat hij het lampje weg kon halen (dit kan bijna elke OBD-lezer) omdat soms ook de sensor het niet helemaal leuk meer vindt en er dus eigenlijk geen probleem is. Zo lang de auto niet raar voelt kon ik er mee blijven doorrijden.

Toen bleef het lampje sporadisch terugkomen. Steeds met dezelfde foutcode, want ik las de Golf GTI vanaf toen zelf uit middels de Carly adapter. Niet de goedkoopste en waarschijnlijk ook niet de beste, maar ik vind ‘m gebruiksvriendelijk. Anyway, elke twee weken dezelfde foutcode resetten, dan moet je concluderen dat er een probleem is. Gelukkig heb ik via een vriend een eenmansgarage gevonden in Drenthe die specialiseert is in VAG en voor een vriendelijke prijs onderhoud en reparaties doet. Hij stroomt helemaal vol en wil dus niet met naam genoemd worden, maar betrouwbaar is ‘ie zeker gezien het feit dat dit probleem en een latere beurt probleemloos en voor een goede prijs afgehandeld zijn.

Wat blijkt: de purge flow valve (of N80-klep) is de boeman. Dit is een klep die af en toe de tank ontlucht en dat deed ‘ie dus niet helemaal lekker meer. Gelukkig heeft Volkswagen exact deze N80-klep door het hele VAG-gamma heen gebruikt en had de garagist toevallig nog eentje liggen die voor een Audi A4 bedoeld was. Die schroefde hij er bij mij in en het hele probleem is gefixt voor 25 euro. Qua dingen die echt kapot zijn is het hierbij gebleven, motorisch gezien dan. Omdat de motorafdekking met ingebouwde inlaatpijp wat moeilijk is om te verwijderen, is dit ook de eerste keer dat ik het 2.0 liter AXX blok heb mogen aanschouwen. Vies, maar een mooi stukje techniek.

Olie

Het motorstoringslampje is één van de vrezen der vrezen voor een Volkswagen-eigenaar. Voor een Volkswagen TSI-eigenaar is het andere lampje een vrees: ‘Ölstand prüfen’: je olie peilen. Die kreeg ik relatief recent. Even gecheckt en inderdaad, weinig olie. Geen paniek, een beetje olie erdoorheen jagen in 6 maanden tijd, daar is het een Volkswagen TSI-blok voor. Het werd een beetje vreemd toen ik twee weken later weer de melding kreeg om olie te peilen. Weer weinig olie. En ik had ‘m tot bijna boven aan het streepje opgevuld. Het hele oliecarter erdoorheen branden in twee weken is wel fors. Omdat ik er binnenkort mee op vakantie wil toch maar even een afspraak gemaakt bij dezelfde garage en gelijk een kleine beurt gepland. De auto had deze olieperikelen in april en pas laat in mei kon ‘ie bij de garage: ironisch genoeg heeft ‘ie van april tot eind mei, 1.500 kilometer, geen olieproblemen meer gehad.

Kleine beurt

Toch is op 23 mei jongstleden de olie vervangen, het oliefilter vervangen, de filters gecheckt en wat klein onderhoud eraan gebeurd. Al met al heeft dat 180 euro gekost, wat erg meevalt. Wel kwamen er twee problemen aan het licht. Een aandrijfasrubber ‘is binnenkort aan vervanging toe’, maar kan nog even door. Een ander probleem: de airco is defect, waarschijnlijk in het druksysteem. Er komt ietwat koude lucht uit maar eigenlijk koelt ‘ie niks en bij temperaturen boven de 21 graden merk je dat wel. Dus die 180 euro is deel één, deel twee komt in juli en die gaat wat forser worden. Dat is echter comfort wat ik mezelf permitteer, want de motor loopt er niet anders van als je geen airco hebt.

“Probleemloos”

Laten we wel wezen, dat is het enige. Verder is de motor van de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage echt in prima conditie. Start altijd, loopt als een zonnetje en heeft nog nooit gekke geluiden gemaakt. Er zijn nog wel wat zaken die eventueel een keer vervangen kunnen worden, maar dat is optisch. Vooral gebruikssporen in het interieur en blanke lak op het dak beginnen een probleem te worden, maar zoals eerder gezegd: het tast de techniek niet aan.

Droom

Verder is het namelijk nog steeds de kleine jongensdroom die het al was vanaf dag één. Het lukt me nog steeds elke keer om om te kijken na het parkeren en een glimlach op mijn gezicht te bespeuren. Ja, ik heb écht de sleutel in mijn zak van de Golf GTI die ik als klein jongetje al mocht besturen in Gran Turismo. Een eervolle vermelding voor het schuif/kanteldak: dat was geen must, maar helemaal op de kantelstand gebruik ik ‘m erg vaak. Ook voor licht in de cabine is het een leuke optie.

Topsnelheid

Eén keer kon ik het niet laten om met de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage naar het oosten te rijden en eens te kijken hoe hard ‘ie nog kan. Het antwoord daarop kan ik je niet geven, want het was een ongelofelijk moeilijke dag qua weer. Veel miezerregen, wat op hoge snelheid als een stortbui voelt. Ook al was dit een week ervoor, ik reed precies op het traject waar dat tragische ongeval is gebeurd met de Porsches waarbij vier personen omkwamen. Ik kon het niet over mijn hart krijgen om het gevaar te negeren in de naam van topsnelheid.

Al droogde het later wel nog wat op en is het gelukt om 229 km/u aan te tikken. Niet gek voor het feit dat het verder absoluut niet de dag ervoor was. Tijdens het rustig iets uitrollen na die snelheid werd ik nog afgesneden door een 90 km/u rijdende Clio II -de ironie daarvan is ook mij duidelijk- waardoor de remmen ook even hard hebben mogen werken. Met alle gevolgen van dien, ik heb uiteindelijk remstof van de deur af moeten poetsen.

“Upgrades”

Upgrades en de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage zijn een dingetje. Ik wil er namelijk niet zo veel aan upgraden. De kracht van deze auto is in mijn optiek juist dat ‘ie zo lekker standaard is. De wielen zijn de mooiste die je kon krijgen voor de V en het is me nog niet gelukt om een set te vinden die mooier is. Zaken als gekloot met lampjes vind ik vaak direct te sjonnie-erig en onnodig, mede dankzij het feit dat er al ‘Xenon look’ pitjes in de koplampen zitten.

Dat gezegd hebbende is er wat veranderd in de tijd dat ik de vorige keer schreef over de GTI. De drie dingen die je het meest aanraakt in de auto, de stoel, de pook en het stuur, hebben de meeste slijtage. De stoel komt hopelijk binnenkort een update over, het stuur staat op een laag pitje (de slijtageplekken zijn niet verschrikkelijk) en de pook is niet alleen makkelijk te vervangen, ook die was compleet naar zijn grootje.

Toen spoorde ik een pook op die ik eigenlijk altijd al heb willen hebben: een moderne interpretatie op de ‘Golfball’ shifter. Ja, dat was een heerlijk Duits grapje bij de Golf I, de pookknop heeft dan putjes zoals een golfbal. Het werd mij niet compleet duidelijk waar deze vandaan komt -ik denk A. Li Express B.V.- maar het is beter dan een vernacheld vod. Op den duur lijkt een minder aangetaste ‘OEM’ schakelpook nog een leuke vondst. Het verwisselen van de pook is trouwens kinderspel, dat doet Volkswagen dan weer erg goed.

Oh ja, en ook al is het niet echt een upgrade, onderstaande Golf Mk2 GTI sierkussentje in het rood kon ik ook echt niet laten staan. Gevonden via een Instagram-advertentie, nota bene. Blijkt dat algoritme toch nog ergens goed voor te zijn…

Conclusie

Is de Volkswagen Golf GTI uit de Autoblog Garage een probleemkindje? Nee! Alles wat eraan gebeurd is en/of moest gebeuren staat als je het mij vraagt compleet in relatie tot de leeftijd en kilometerstand. Want los van alles wat besproken is, heeft de auto mij wel vier dagen per week zonder slag of stoot van en naar werk gebracht en op langere ritten voelt ‘ie ook absoluut niet aan alsof het binnenkort einde verhaal is. Deze GTI is een blijvertje. Hopelijk dat ik dat na twee aankomende vakanties nog steeds kan zeggen.

