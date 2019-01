Niet (goed) krabben: Nederlandse en Belgische boetes

Neem even de tijd om 's ochtends de ruiten van je auto ijsvrij te maken. Het scheelt een hoop ellende.

Het vriest de moeder buiten. Werkend Nederland zonder standkachel-functie staan ’s ochtends de auto te krabben. Niet met draaiende motor doen, want dat is niet goed voor de auto én het milieu. Een klein beetje krabben en vervolgens gaan rijden is niet aan te raden. Niet alleen komt de verkeersveiligheid in het geding. Je portemonnee kan er ook magertjes van worden.

In Nederland ligt de boete in 2019 op 240 euro voor het niet goed ijsvrij hebben van de voorruit, achterruit en voorste zijruiten. Maak deze dan ook helemaal ijsvrij en niet een klein beetje. Mocht een politieagent je hierop controleren (en dat doen ze deze dagen!) en constateren dat de auto niet voldoende ijsvrij is gemaakt, riskeer je die boete van 240 euro. Een boete kan oplopen tot maar liefst 380 euro. Voor het niet ijsvrij maken van de spiegels staat namelijk een aparte boete van 140 euro. Je kan bijvoorbeeld op de bon geslingerd worden als alleen het gedeelte waar de ruitenwissers bereik hebben geschrapt is. Ook het bovenste gedeelte moet ijsvrij zijn.

Waar je in Nederland een acceptgiro uit Leeuwarden in de bus krijgt, liggen de zaken in België anders. Bij onze Zuiderburen ligt het boetebedrag met 58 euro een stuk lager. Hier geen acceptgiro-systeem. Bij een staande houding zul je die pegels contant moeten betalen. Wie niet in staat is om dit bedrag te betalen kan in het ergste geval gedagvaard worden voor de politierechter. De proceskosten zijn voor eigen rekening en dan kan de boete oplopen tot 1.375 euro. En dat allemaal omdat je ’s ochtends te lui was om te schrappen.

Kortom: voorkom een boete, denk aan de verkeersveiligheid. Muts op, sjaal om, handschoenen aan en schrappen maar. Of toch die ene auto met standkachel kopen..

Fotocredit: @hhitalia op Autojunk