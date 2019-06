Kabinet gaat sponsoring elektrisch rijden terugdringen?

Dus eigenlijk valt het allemaal wel mee.

‘Het volk’ schreeuwt moord en brand wanneer het kabinet (of een onderzoeksbureau) met een akkoord komen. En terecht, er staan vaak dingen in een akkoord die nu eenmaal vraagtekens opleveren. Bovendien vinden wij Nederlanders al gauw van iets en hebben we onze mening klaar.

In het klimaatakkoord (opfrissertje nodig? klikt u HIER) kwam naar voren dat de Nederlanders massaal moesten gaan overstappen op de elektrische auto. De verbrandingsauto is de duivel en moet zo snel mogelijk verdwijnen. Althans, dit sentiment komt naar voren in het akkoord. In de praktijk is het altijd afwachten in hoeverre de politiek de voorstellen gaat toepassen. Het lijkt er nu op dat de stimulatie naar elektrisch rijden wel mee gaat vallen, aldus de NOS.

De coalitie zou diverse punten in het akkoord met betrekking tot elektrisch rijden willen aanpassen, aldus bronnen. Het plan om de accijnzen en wegenbelasting (verder) te verhogen gaat er naar alle waarschijnlijkheid niet komen. Ook die subsidiekorting van 6.000 euro op een EV gaat het vermoedelijk niet halen. In plaats daarvan zou het kabinet 3.000 euro subsidie voor ogen hebben. Dat laatste zet overigens ook geen zoden aan de dijk. Neem als voorbeeld de nieuwe Peugeot e-208, die 36.250 euro gaat kosten. Met de subsidie moeten consumenten in dit geval 33.250 euro lappen voor de elektrische hatchback. Dat is nog steeds een bedrag dat veel consumenten niet kunnen betalen of überhaupt er niet voor over hebben om te betalen voor een auto. Daarnaast denkt de VVD serieus na over een eventuele invoering van rekeningrijden. Dat zei fractievoorzitter Klaas Dijkhoff afgelopen week tegenover de Telegraaf.

Verder zou het kabinet de lage bijtelling op elektrische auto’s niet vast willen houden. Nu is dat nog vier procent tot een aanschafbedrag van max. 50.000 euro. Het kabinet wil dit volgens de bronnen de komende jaren verhogen naar 8 of 10 procent bijtelling met een max. van 40.000 euro. Vooral dit laatste schopt leasemaatschappijen en bedrijven die het wagenpark willen vergroenen tegen het zere been. Het zou de de groei van het aantal elektrische auto’s belemmeren.