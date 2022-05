Zelf parkerende Hyundai IONIQ 5 raakt bijna iconische klassieker

Je hart gaat toch sneller kloppen als je deze zelf parkerende Hyundai IONIQ 5 ziet.

Mooi man, technologie. Als het allemaal werkt zoals het zou moeten werken tenminste. Zelf rijdende technologie is nog volop in ontwikkeling. Iets dat we al meer dan 10 jaar kennen als optie op sommige auto’s is een automatische parkeerfunctie. In de praktijk is het altijd maar weer de vraag of het goed werkt.

In het geval van deze zelf parkerende Hyundai IONIQ 5 kun je in elk geval concluderen dat het nog wat stroefjes gaat. Sterker nog, dit werd bijna een gevalletje schadeformulier invullen. Op een rustige parkeerplaats leek het autojournalist Bridie Schmidt van de Australische publicatie The Driven een goed idee om de automatische parkeerfunctie van de Hyundai uit te testen. Plausibel.

In plaats van ergens te parkeren bij alle lege vakken, kiest de IONIQ 5 voor een andere strategie. De Hyundai is van mening dat het parkeervak naast de klassieke Monero wel een mooi plekje is. Helaas gaat het parkeren niet zo soepel. Het is toch een beetje alsof je naar iemand kijkt die net zijn of haar rijbewijs heeft gehaald.

Uiteindelijk komt de zelf parkerende Hyundai IONIQ 5 akelig dichtbij de klassieke Holden Monaro. Gelukkig grijpen de computers, die aan de hand van sensoren een obstakel vinden, in en de parkeerfunctie wordt afgebroken. Uiteindelijk moest de Koreaanse elektrische auto nog wel goed in het vak gezet worden.

Op een rijexamen zou de kandidaat gezakt zijn. Zo ook deze Hyundai. De journalist van het filmpje heeft echter later aangegeven dat een parkeeropdracht elders wel succesvol was uitgevoerd.

Video + fotocredit: Bridie Schmidt via Twitter