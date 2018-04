Nieuwe Citroën C4 Aircross is eigenlijk een lange C3

En dat is best een probleem.

Met ongeveer 70.000 verkochte modellen is de Citroën C3 Aircross allerminst mislukt. Hoewel de auto volgens velen niet om aan te zien is, heeft dit zich niet per se vertaald in een massaal negeerakkoord. Hetzelfde geldt voor de C5 Aircross, die sinds zijn onthulling in september al 35.000 keer over de toonbank is gegaan. Tijd voor een tussenmodel, dachten ze in Parijs.

De nieuwe Citroën C4 Aircross is een auto die het vooral in China goed moet doen. Hierom wordt hij niet alleen volgende week in Peking gepresenteerd, hij wordt ook lokaal geproduceerd. Daarnaast is de C4 Aircross eigenlijk gebouwd naar de behoeftes van de Chinezen. Dit zien we voornamelijk terug in de lengte van de auto; ten opzichte van de C3 Aircross is de C4 Aircross met zijn 4.27 m liefst 12 cm langer. De wielbasis groeit van 2.60 m naar 2.66 m.

Om de C4 Aircross langer te maken, moest het ongemakkelijke ontwerp van de C3 Aircross ietwat worden aangepast, zodat het ook op een grotere auto zou ‘werken’. Hierom zien we een terugkeer van de, in mijn ogen, afzichtelijke Airbumps aan de onderzijde van de portieren, een kenmerkend aspect dat de C3 Aircross gelukkig bespaard bleef. De C4 Cactus heeft dit dan weer wel.