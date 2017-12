Deze groepen waren in 2016 een gevaar op de weg

Fietsopa's, bestelbusjes en scootmobielen, allemaal waren ze erbij betrokken.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), bekend van die diverse onderzoeken, heeft in een nieuw rapport laten weten dat we nog altijd NIET op het juiste pad zitten als het gaat om ongevallen. Sterker nog, het lijkt erop dat we voorlopig niet eens in de buurt komen van het voorkomen van ongelukken.

Het totaal aantal ongevallen is de afgelopen jaren namelijk alsmaar blijven groeien, zo ook in 2016. Vanaf 2011 (19.700 ongevallen) leken we heel even de goede kant op te gaan, maar vanaf 2013 (18.800 ongevallen) zijn de cijfers ieder jaar op ongunstige wijze gestegen. Over het geheel van 2016 noteerden we in Nederland maar liefst 21.400 ernstige ongevallen, enkele duizenden meer dan een paar jaar geleden en het hoogste aantal ooit.

Volgens het SWOV heeft dit te maken met enkele risicogroepen. De stichting geeft aan dat met name scootmobielen, fietsers, bestelauto’s, 80-plussers vaak betrokken zijn, tevens zijn ongevallen op 30- en 60 km/u-wegen het hardst gestegen en dat is een substantieel deel van de ongevallen. Het SWOV rekent dit deels toe aan de vergrijzing, waardoor ouderen niet per se gevaarlijker, maar vooral kwetsbaarder zijn. Denk bijvoorbeeld aan het stijgende aantal ouderen dat een elektrische fiets oppakt, maar vervolgens de snelheid amper kan bijbenen en eigenlijk een gevaar voor zichzelf vormt.

Fietsers zijn sowieso een treffende doelgroep. Maar liefst tweederde van het totaal aantal ernstige verkeersgewonden wordt opgemaakt door deze groep. Met name jongeren (tussen 15-19 jaar) en 45-plussers zijn grote vertegenwoordigers. Ook voor wat betreft de bestelauto’s is er een bijzonder groot verschil. Waar er in 2015 in totaal 42 ongelukken waren met bestelauto’s, was het in 2016 zo’n 75 keer raak (letterlijk).

Hoewel we bij lange na nog niet aan de aantallen van 2007 zitten, waar er 791 doden vielen, noteert het SWOV voor het derde jaar op rij een stijging. In 2014 en 2015 hadden we te maken hadden met respectievelijk 570 en 621, maar in 2016 kwamen er niet minder dan 629 mensen om in het verkeer.

