Originele GT500 Super Snake reïncarneert na 50 jaar

Geheel onbedoeld krijgt deze week langzaam maar zeker een uitermate fijn Shelby-tintje. Nadat we eerder spraken over de bijzonder zeldzame racewagen en vanochtend de ‘nieuwe’ Shelby Series 2 te zien kregen, is het ditmaal wederom raak met de continuering van de ’67 Shelby GT500 Super Snake. Shelby American Inc. besluit de wagen na 51 jaar opnieuw te maken, in een gelimiteerde oplage van tien stuks.

Hoewel we, of in ieder geval ik, staan te juichen om het project, is het tamelijk merkwaardige zet van de Amerikaanse autobouwer. De originele Shelby GT500 Super Snake was namelijk een uniek prototype dat de productielijn nooit heeft gezien. De wagen werd in 1967 door Carroll Shelby gemaakt om op hoge snelheden banden te kunnen testen. Nadat de wagen ronduit spectaculair bleek te zijn, vroeg één van zijn werknemers, Don McCain, of ze de wagen niet in gelimiteerde oplage op de markt moesten brengen. Na flink wat wikken en wegen, kwamen ze tot de conclusie dat het project te duur zou zijn en werd het in de ijskast gezet.

Nu, 51 jaar nadat de wagen voor het eerst ten tonele verscheen, gaat Shelby de wagen alsnog in productie nemen. De tien exemplaren zijn gebaseerd op originele Mustangs uit 1967. Het betreft overigens geen smerige slopertjes, maar complete en nette bolides, inclusief de VIN’s. De wagens worden volledig gestript, zodat ze omgebouwd kunnen worden tot Super Snake. Onder de kap vinden we een ‘race-inspired’ big block, 7-liter V8 die in de praktijk goed is voor 550 pk. Schakelen doe je zelf, middels een heerlijk authentieke handgeschakelde vierbak. Het monsterlijke apparaat kost tenminste 249.995 dollar.

Je zou kunnen zeggen dat Shelby een beetje aan de haal gaat met de ideeën van de inmiddels beide overleden Carroll Shelby en Don McCain, maar dan heb je het goed mis. Het tweetal droomde al jaren van een dergelijk project en ontwierp ieder tien platen met daarop hun handtekening. Uiteraard zijn deze in de tien Super Snakes te vinden.