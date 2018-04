Deze Maxi Cosi is voorzien van heuse plofzakken

En daarmee bijzonder veilig!

Laten we beginnen met een leuk airbag weetje. Wat is de eerste auto die met een airbag was uitgerust? Dat moet wel de Mercedes-Benz S-Klasse zijn, toch? Bijna. Het was de eerste Duitse auto met een airbag in 1981. Het was al rond 1973 dat General Motors aan het experimenteren was met het zogenaamde ACRS, het Active Cushion Restraint System. Het was een luchtzak die zichzelf opblies bij een aanrijding, precies waar we tegenwoordig aan denken bij het concept van een airbag.

Het heeft even geduurd, maar na verloop van tijd verzonnen fabrikanten allerlei plaatsen om een airbag te plaatsen. Zo kwam Toyota in 2003 met een airbag voor de knietjes. Er zijn zijairbags, gordijnairbags en een hoop varianten op dat thema. Een compleet nieuwe variant komt van Maxi Cosi. Zij zagen een gat in de markt en brengen de eerste babystoel met airbag op de (Britse) markt.

De Maxi Cosi AxissFix is het nieuwe topmodel van de specialisten op het gebied van kroost-vervoer. De AxissFix is ontwikkeld met airbagspecialist Helite, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van compacte, mobiele airbags. Het stoeltje is gemaakt voor Roel van Velzen en Wesley Sneijder kinderen tussen de 61 en 105 centimeter groot. Uiteraard is een ISOFIX-aansluiting aanwezig, evenals dus de genoemde plofzakken. Wanneer er een aanrijding plaatsvindt, wordt dit gedetecteerd door een sensor die de twee airbags opvult middels een CO2-cartridge. De duur van het proces? Ongeveer 0,05 seconden.

Dan rijst natuurlijk de vraag: hebben die airbags daadwerkelijk zin? Of is het een gevalletje: “Wij praten je een probleem aan en toevallig hebben we ook de oplossing”? Maxi Cosi heeft tests gedaan met gelijkwaardige en vergelijkbare babystoeltjes. Het resultaat is aanzienlijk. Tijdens frontale botsingen nam de druk op het hoofd en de nek van het kind af met 55%. Wil jij ook dat je kind veiliger is in zijn Maxi Cosi, dan kun je in Engeland al de AxissFix kopen. De verkoopprijs is 550 pond, een kleine 650 euro. Kinderen, je moet er wat voor over hebben.