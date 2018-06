Lijstje! Alle EV’s die je in 2018 kan kopen

Degenen die nu al bij de dealer staan en degenen die daar dit jaar nog terechtkomen.

Nadat we je gisteren duidelijk hebben gemaakt dat je dit jaar nog een EV op kenteken moet zetten om te leasen in plaats van in de komende jaren, wordt het tijd om eens te kijken wat je opties eigenlijk precies zijn als je overloopt naar de darkside. Valt er wat te kiezen als je een elektrogebakje wil gaan rijden en zo ja, zit er dan ook nog wat *kuch* spannends bij?

Er is wat dit aangaat goed nieuws en slecht nieuws. Want jazeker, er is in 2018 heus meer keuze dan een Nissan Leaf of een Tesla Model S. Tegelijkertijd lijkt de stroom van EV’s volgend jaar pas écht goed op gang te komen. Dan staan bijvoorbeeld auto’s als de Porsche Mission E en de Aston Martin RapidE op de planning. Ook de Tesla Model 3 komt pas volgend jaar naar deze contreien. De eerste twee zullen echter sowieso dik meer dan 50.000 Euro kosten en de Model 3 in de meeste gevallen waarschijnlijk ook wel. Maximaal profiteren is er dan dus niet meer bij. Enfin, zoals gezegd focussen we ons voor nu op de EV’s die er vroeg bijzijn. Een bloemlezing:

Audi e-tron, indicatieve vanafprijs 82.500 Euro

Jazeker, op de valreep komt Audi aan het eind van dit jaar met de e-tron op de proppen. Net op tijd om er in Nederland nog snel een zwik op kenteken te zetten en klanten te laten profiteren van vijf jaar lang vier procent bijtelling. Audi Nederland weet natuurlijk al heel goed wat er gaat gebeuren. Dit is de nieuwe XC90 T8. Zodoende is het mogelijk op de website alvast een e-tron te reserveren. Reservatie-houders krijgen voorrang als het aankomt op het definitieve bestellen. Potentiële klanten betalen twee ruggen voor dit privilege. Mocht je zo’n boksbeugel-SUV rijden voor een prikkie wel zien zitten, zouden we je aanraden de Ekkermannen maar vast over te maken. Als je tenminste niet nu stiekem al te laat bent…





BMW i3, vanafprijs 40.412,10 Euro

De i3 is alweer bijna vijf jaar oud, maar het is nog steeds een modern elektrokarretje om te zien. @nicolasr vindt het wel een puik ding. Sinds kort is er ook een iets sterkere i3S beschikbaar met 184 pk. Deze variant kost minimaal 44.081,10 Euro. Let wel goed op dat je níet een i3 met range extender aanvinkt op het bestelformulier als je een leasert bent. Deze versies stoten namelijk wat grammetjes CO2 uit en vallen daardoor niet in het lage bijtellingstarief van vier procent.



Hyundai Ioniq Electric, vanafprijs 33.995 Euro

Hyundai heeft twee auto’s voor de EV-adept in de aanbieding. De Ioniq is daarvan het duidelijkst herkenbaar als EV, hoewel de auto er ook is als plug-in hybride met een één-punt-zesje onder de kap. Die laatste is echter alleen (soort van) interessant voor particulieren. Lease-meneren (m/v) gaan natuurlijk voor de puur elektrische Ioniq Electric en rijden dan in een soort mix tussen een Prius en een Ampera uit Zuid-Korea.



Hyundai Kona Electric, vanafprijs nog niet bekend

Potentieel de nieuwe Peugeot 308? het zou zomaar eens kunnen dat iedere junior manager die binnenkort een nieuwe bak mag uitzoeken van de baas voor de Kona Electric opteert. Het is per slot van rekening een heuse SUV én je lacht om de bijtelling. Dat moet wel een schot in de roos worden in ons kikkerlandje. Er komen twee versies beschikbaar die wezenlijk van elkaar verschillen. De eerste heeft namelijk een 135 pk sterke motor en een range van zo’n 300 kilometer. De tweede heeft een 204 pk sterke motor en een range van 470 kilometer. De prijzen zijn helaas nog niet bekend, maar we vermoeden dat vooral de eerste variant een relatieve prijspakker van jewelste gaat worden.



Jaguar I-Pace, vanafprijs 80.330 Euro

Dat laatste geldt zeker niet voor de Jaguar I-Pace (video). Deze zit qua prijs in het vaarwater van de Audi e-tron. Het is dan ook een SUV van een premiummerk en die zijn nooit echt goedkoop te noemen. Desalniettemin valt de bijtelling mee, mits je ‘m dit jaar nog op kenteken zet. Waarschijnlijk is dat iets makkelijker voorelkaar te krijgen dan bij de Audi.



Kia Niro EV, vanafprijs nog niet bekend

Het ‘broertje’ van de Kona komt, net als de Audi e-tron, eind dit jaar op de markt. Qua aandrijflijn heb je dezelfde keuzes als bij de Kona Electric. We zien niet per se goede redenen om voor de Niro te opteren in plaats van de Kona, maar ach, meer keuze is altijd beter.



Nissan LEAF, vanafprijs 36.890 Euro

Naast de BMW i3 en Tesla Model S nog een veteraan in deze lijst. Of nou ja, eigenlijk ook weer niet, want de eerste Leading, Environmentally friendly, Affordable, Family Car (LEAF) is sinds kort vervangen door een geheel nieuw model. Hierbij zie je direct een voordeel en een nadeel van de elektrische auto: er worden nog steeds enorme stappen gezet qua EV-techniek in relatief korte tijd. De oude LEAF had bijvoorbeeld een actieradius van 160 kilometer, de nieuwe komt volgens dezelfde ouderwetse NEDC-norm 378 kilometer ver. Keihard Autobahn-cruisen kan met de nieuwe LEAF niet: de maximumsnelheid bedraagt 144 kilometer per uur.



Nissan E-NV200 Evalia, vanafprijs 41.990 Euro

Jazeker! ‘Iedereen’ kent de LEAF inmiddels wel, maar Nissan heeft nog een EV in de aanbieding en wel deze E-NV200 Evalia. Er is niet aan te ontkomen dat dit een saai, hoog, smal busje is. Máár, het is wel een EV waar je met zijn zevenen in kan en die je geen Tesla Model X geld kost.



Opel Ampera-e, vanafprijs 46.699 Euro

Of Opel, of beter gezegd PSA, zelf heel blij is met de Ampera-e is maar de vraag. Het overblijfsel uit de tijd dat Opel nog van General Motors was kost het concern naar verluidt bakken vol geld, ondanks dat de vanafprijs in Nederland inmiddels gestegen is van 40.995 Euro naar 46.699 Euro. De specs zijn wel puik. Je krijgt 204 pk en een actieradius van meer dan 500 kilometer (NEDC). Opel’s verlies kan dus jouw winst zijn.



Rimac C_Two, vanafprijs 1.700.000 Euro

Oké gebbetje natuurlijk. De C_Two is namelijk al uitverkocht. Jammer want op zich was het natuurlijk leuk om te vermelden dat je per jaar 68.000 Euro bij je salaris zou moeten optellen als je je C_Two van de zaak ook privé zou willen rijden. Mits je de auto dit jaar nog op kenteken zou kunnen krijgen althans. Als dat pas volgend jaar zou lukken dan wordt het 376.000 Euro. Maar hé, mensen die zo’n auto kunnen betalen vallen waarschijnlijk niet in het hoogste belastingtarief qua inkomstenbelasting, dus dat scheelt dan weer.



Renault ZOE, vanafprijs 32.890 Euro

Dankzij extra oompf kan je nu met nog minder zorgen gaan lunchen in Zeeland met de ZOE.



Smart EQ Fortwo, vanafprijs 22.806 Euro

Smart probeert zichzelf weer relevant te maken door haar lineup te elektrificeren. Het krijgt daarbij de nodige hulp van moedertje Mercedes (Daimler), dat zelf ook aan een plethora aan EQ modellen werkt. Die laatsten komen echter nog niet beschikbaar dit jaar (althans voor zover we weten), de Smarts wel.



Smart EQ Forfour, vanafprijs 23.187 Euro

Voor de Forfour geldt hetzelfde als voor de Fortwo, alleen dan met twee deuren (en zitplaatsen) extra.



Tesla Model S, vanafprijs 90.620 Euro

Jaja daar is ‘ie dan. De onvolprezen EV-held van het eerste uur (rijtest). Voor 90.620 Euro stap je in een Model S 75D met een door Tesla opgegeven actieradius van 490 kilometer. We zullen voor één keer geen flauwe grappen maken over Autopilot of de Muskias en dergelijke.



Tesla Model X, vanafprijs 93.870 Euro

Vanaf 2015 heeft de Model S een uit de kluiten gewassen broertje met valkendeuren. Je kan er ook met meer mensen inzitten. Wat dat betreft is het dus net een Nissan NV200 Evalia.



Volkswagen e-Up, vanafprijs 27.761 Euro

Het kleintje van Volkswagen kan je ook als pure EV krijgen. Goedkoop is ‘ie echter niet en heel ver kom je er ook niet mee. Volkswagen belooft 160 kilometer tussen ‘tankbeurten’.



Volkswagen e-Golf, vanafprijs 39.540 Euro

Volkswagen werkt weliswaar aan een beoogd opvolger van de Golf in de vorm van de elektrische I.D., maar in de tussentijd hebben ze ook de Golf geëlektrificeerd. De nieuwe e-Golf komt een stuk verder op een tank dan zijn kleine broertje. Leusden naar Goes is geen enkel enkel probleem.



Voor welke van deze hete bliksems ga jij?