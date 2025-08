Tesla in de problemen: aandeelhouders stappen naar de rechter

Het merk en de grote baas moeten naar de rechtbank.

De neergang van Tesla is al even aan de gang en het lijkt er niet op dat de dalende lijn binnenkort weer begint te stijgen. De klanten zijn niet blij, de Model S en Model X liggen niet meer in de schappen en de grote baas strijkt nog steeds een bizarre geldsom op. Daar komt onenigheid met aandeelhouders nog eens bovenop.

Het is niet voor het eerst dat een Tesla-investeerder ontevreden is, maar nu zijn er meerdere aandeelhouders die aan de bel trekken. Het geduld is zelfs zo ver op bij de geldschieters dat ze Elon Musk en het bedrijf Tesla aanklagen. Daarover bericht Reuters.

Wat is er loos?

Het slechte humeur van de aandeelhouders komt door de Cybercab, de zelfrijdende taxi van Tesla. Volgens de poenschuivers verzweeg Tesla hoe gevaarlijk de zelfrijdende auto’s zijn. De aanklacht komt vlak na de eerste openbare tests van de zelfrijdende Tesla. Die gingen inderdaad niet vlekkeloos.

Bij de oefenrondjes zouden de Cybercabs zich aan meerdere overtredingen schuldig hebben gemaakt. De auto’s reden te hard, remden plotseling, reden over stoepranden, begaven zich op de verkeerde rijstrook en gingen midden op een weg met meerdere rijstroken stilstaan om de passagiers te droppen. Deden de robotaxi’s eigenlijk ook nog iets goeds? Het resultaat van de lachwekkende tests was vrijwel direct te zien op de beurs. Twee dagen later daalde de koers met 6,1 procent.

De aanklacht

De Tesla-aandeelhouders zijn natuurlijk niet blij dat zo’n hap uit hun investering wordt genomen. Volgens de boze menigte had Tesla eerlijker moeten zijn over de kwaliteit van de autonome rijtechniek. Bij presentaties zei Musk dat het bedrijf zich ”volledig concentreerde op het introduceren van robotaxi’s” wat zou zorgen voor “schaalbare en veilige implementatie in diverse regio’s”. Dat lukte allemaal niet.

Degenen die de rechtszaak hebben aangespannen, willen een schadevergoeding voor de loze beloftes. Iedereen die tussen 19 april 2023 en 22 juni 2025 Tesla-aandelen had, zou volgens hen een schadevergoeding moeten krijgen. Om precies hoeveel geld het per gedupeerde gaat is niet bekend, maar het is ongetwijfeld een heleboel centen. Wordt dit dan de genadeklap?