Autoblog Garage: deze is niet kapot te krijgen, toch?

Wie houdt het langer vol, ik of de Lexus IS250?

Het is een vraagstuk dat naar boven kwam toen ik zat te babbelen met chef d’équipe @michaelras. Ik kocht nu ruim een jaar geleden de Lexus IS250 Sport van hem. Daarvoor zat de auto jarenlang in mijn familie. Kortom, ik ben al zo’n 12 jaar vertrouwd met deze bewuste Japanse sedan.

Pech

Ik kocht de auto (terug) met zo’n 275.000 kilometer op de klok. Inmiddels staat er 292.000 km op en kruipen we langzaam richting de drie ton. De titel van dit artikel is een teasertje. Ik heb namelijk pech gehad met de auto. Echt waar! In januari van dit jaar ging de dynamo kapot en reed de Lexi geen meter meer.

De eerste tekeningen van de overleden dynamo gebeurde net buiten het centrum van Rotterdam. Kruipende van stoplicht naar stoplicht ging de auto steeds minder zijn best doen. Dit alles op een koude januaridag met veel regen en wind.

Vervolgens ging er een kerstboom aan verlichting aan. De ABS stopte ermee, geen tractiecontrole en op het laatst zelfs geen stuurbekrachtiging! Aan de kant zetten dus dat ding.

Dat deed ik in het westen van de stad, ter hoogte van de KFC aan de Bergweg (fun fact: de eerste KFC van Nederland). Tot overmaat van ramp viel de motor uit pal voor de ingang van de KFC. Met toeterende omstanders tot gevolg, lekker dan. Zelfs een politieagent kwam klagen dat ik de auto moest verplaatsen. Ondanks het feit dat de motorkap omhoog stond en de alarmlichten aan had hij niet door dat ik daar niet voor mijn lol stond. En even helpen om de auto te duwen ho maar. Iets met politie en beste vriend.

Afijn. Gelukkig was er kort daarna wel iemand zo vriendelijk om de auto samen met mij aan de kant te duwen. Toen was het wachten op de sleepservice. Ik had de auto in onderhoud bij Lexus Rotterdam en daardoor toegang tot de gratis pechhulpservice. Ik heb ook een abonnement op de ANWB, maar besloot voor dit geval Lexus te bellen. Na 45 minuten wachten kwam de berger ter plaatse om de auto weg te slepen.

Had ik achteraf gezien beter niet kunnen doen. De auto MOEST namelijk gesleept worden door de berger naar Lexus Rotterdam. Ik mocht geen andere dichtstbijzijnde garage kiezen. Waarom ik daar spijt van had? De dealer was naar mijn mening niet goed in meedenken. Een vervangende dynamo was niet op voorraad en uiteindelijk heeft de Lexus er dik 3 weken (!!) gestaan. Ik kreeg geen vervangend vervoer aangeboden. Kortom, de service op dat vlak vond in ondermaats.

De IS250 was uiteindelijk na montage van een vers exemplaar weer zo fris als een hoentje. Een reparatie die overigens wel enkele honderden euro’s heeft gekost, maar soit. Zo’n dynamo kost zo’n 395 euro en dan ook nog de montage.

Het heeft even geduurd voordat mijn beschadigde relatie met de Lexus was hersteld. Want zo’n pechgeval geeft toch een naar gevoel. Gelukkig heeft de IS250 zich goed gedragen na dit gedoe.

Kwaliteit

Dat akkefietje buiten beschouwing gelaten: de Lexus is wat mij betreft een parel van een auto. Ik heb Duitse auto’s met 150.000 kilometer minder gereden die er slechter aan toe waren. Het onderstel piept en kraakt niet. In het interieur zijn geen geluidjes te ontdekken. De auto stuurt nog steeds snaarstrak. De stoelen en zelfs het stuur zijn niet versleten. Het plastic dashboard begint wel te scheuren, wat de leeftijd van de inmiddels 18 jaar oude Lexus weggeeft. Maar dat is eigenlijk het enige.

Alle knopjes werken nog en op de kapotte dynamo na heb ik geen foutmeldingen vanuit het motormanagement gezien de laatste maanden. De transmissie schakelt boterzacht. Echt, de auto voelt alsof ‘ie er nog een eeuwigheid tegenaan kan. Het stereotype van de onverwoestbare Toyota of Lexus maakt hij dus gewoon waar. En met een oerdegelijke V6 onder de kap is het elke dag in alle rust forenzen.

Doorrijden!

Ik rijd de auto fiscaal vriendelijk op mijn zaak. En daardoor kan en wil ik eigenlijk geen afscheid nemen van het ding. Door de lage dagwaarde rij je voor een paar tientjes bijtelling per maand (youngtimer) in een topauto. Met cruise control, automatische airco, stoelverwarming, een romige zescilinder en elektrische stoelbediening. Ik kan me geen betere deal voorstellen. Daardoor zou ik, fiscaal gezien, wel gek zijn om wat anders te rijden.

Want natuurlijk gonst het soms door mijn hoofd. Hoewel ik de auto zelf pas een jaar in mijn bezit heb, draait de Lexus al 12 jaar rondom me heen. Wat er dan precies door mijn hoofd gonst? Nou, de Lexus en de Maserati GT verkopen en gewoon een 911 voor elke dag rijden bijvoorbeeld. Zulke ideetjes. Maar elke keer als ik in de Lexus rij zeg ik dan weer tegen mezelf: why bother. Zolang er geen reparatie aan zit te komen die hoger uitvalt dan de dagwaarde moet ik de IS250 gewoon houden. En nu heb ik het gezegd tegen jullie en moet ik me aan mijn woord houden.

Naast een auto kopen kun je natuurlijk ook kiezen voor een abonnement. Ik had laatst de Lynk & Co van @michaelras uitgebreid aan de tand gevoeld. Mijn conclusie was dat dit type auto niets voor mij is. Ik heb ook (nog) geen gezin, dus zo’n crossover is niet iets die ik zou overwegen op dit moment.

Onderhoud

Alles valt en staat met onderhoud. Zeker bij een oudere auto. De Lexus IS250 krijgt van mij liefde en je ontvangt liefde terug. Zo moet je het zien. Ik kocht de auto dus met 275k op de teller en liet meteen een onderhoudsbeurt uitvoeren. Een jaar later, in augustus 2023, kreeg de IS250 weer een beurt. Dit keer heb ik gekozen voor groot onderhoud bij 290.000 km.

Uiteindelijk viel dat groot onderhoud reuze mee, want zoveel hoefde er niet te gebeuren. Het enige noemenswaardige zijn nieuwe Brembo remblokjes aan de voorzijde. Bougies waren door twee eigenaren daarvoor (hoi pap) al gedaan bijvoorbeeld, bij een stand van zo’n 270.000 km.

Wat overblijft is een nieuw luchtfilter, interieurfilter en oliefilter. De vloeistoffen zijn aangevuld en ik liet nieuwe ruitenwisserbladen monteren. De schade? Met 500 euro ex de BTW kon ik de garage weer verlaten. Prima!

De laatste update van de Lexus IS250 Sport gaf ik jullie in oktober vorig jaar. Bijna een jaar geleden dus. Ik heb er 17.000 km bij gereden tot nu toe. Alle kilometers zijn gereden in Nederland. Op de dynamo na dan, probleemloos. Het gemiddelde verbruik bedraagt 8.2l/100 km over al die gereden kilometers. Met 1 op 12,2 ben ik ruim tevreden.

Geen olie!

Tussen de onderhoudsbeurten door heb ik een keertje zelf de olie moeten bijvullen. Dat gebeurde in juni. Ik had die dag een opdracht in het oosten van het land en moest in totaal zo’n 500 kilometer rijden. Laten we zeggen dat ik stevig aan het doorrijden was, met name op de terugweg. Het was na 19:00 uur dus dan mag je wat harder rijden van de Nederlandse overheid.

Opeens hoor ik een pling. Low oil! Het eerste wat ik dacht was shit, hopelijk blijft het hierbij. Je weet maar nooit met een oudere auto. Het olielampje ging vervolgens branden. Zo snel mogelijk stoppen dus. Gelukkig was er verderop een Shell tankstation langs de snelweg, waar ik meteen de auto aan de kant kon zetten. Ik kocht daar twee flesjes 5W-30.

En ja, ik durf nog steeds bij Shell te komen na mijn horror-ervaring met de Renault Megane duurtester en de vastzittende laadkabel bij de Shell Recharge.

Ik liet de motor even afkoelen en peilde daarna de olie. Jep, minimale olie te bespeuren op de dipstick. De motor dronk dus vervolgens het flesje op als een dorstige puber op een schuurfeest. Nog een keer gepeild en weer gaan rijden. De melding verdween en sindsdien heb ik de Lexus niet meer gehoord. Dat is nu zo’n 3.000 kilometer geleden. Het tweede flesje ligt nog steeds in de auto, voor het geval dat.

Mieren take over

In juni was ik enkele weken als digitale nomad in Portugal neergestreken. In die periode heeft een mierenkolonie zijn intrede gedaan in het interieur. Wat is dat nou? De Lexus stond toen in de buurt van @michaelras en die werd opgemerkt door een auto alarm die afging. Het bleek de IS250. De mieren activeerde de interieursensor van het alarm.

Bij terugkomst in Nederland kreeg ik een Lexus IS250 terug, zonder mieren! Michael had het interieur schoongemaakt en de beestjes waren niet meer in de auto te vinden. Bedankt he!

Und weiter

Dat en pech met de dynamo zijn de spannendste dingen die ik dit jaar tot nu toe heb meegemaakt met de Lexus. Zoals het er nu naar uitziet blijven de auto en ik nog wel even buddies. De IS250 staat droog in een parkeergarage en kan daardoor, ongeacht welke weersomstandigheden dan ook, schoon en fris blijven. Dat helpt ook mee in het netjes houden van de auto.

