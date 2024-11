AMG slaat Mercedes over en bouwt een eigen elektrische SUV

Dit wordt de eerste SUV die AMG helemaal zelf bouwt.

Mercedes heeft inmiddels zelf ook ingezien dat de hele EQ-lijn hem niet gaat worden. Daarom moest er een nieuwe strategie komen. Zo komt er binnenkort één CLA die je kunt bestellen met een hybride of volledig elektrische aandrijflijn. Wat ook onderdeel van de strategie blijkt te zijn, is een vrijbrief geven aan AMG.

Tegenwoordig biedt Mercedes-AMG met de EQE SUV al een elektrische SUV’s aan. De divisie uit Affalterbach werkt op dit moment ook aan een eigen EV-platform. Deze basis moet je straks gaan kennen als het AMG.EA (AMG Electric Architecture)-platform. Hierop staat het testgeval dat je hieronder ziet. Later moet het AMG.EA ook het begin zijn voor een compleet nieuw idee binnen AMG: een eigen elektrische SUV. Het gerucht van de XM-rivaal blijkt dus waar te zijn!

AMG werkt aan een innovatieve aandrijflijn

Het is natuurlijk al bijzonder genoeg dat AMG een eigen SUV-EV gaat bouwen. Wie dat een aantal jaren geleden had gezegd, werd voor gek verklaard. Wat het nieuwe platform nog aparter maakt, is dat AMG werkt met een axiale fluxmotor. Die motor liet Mercedes ook al zien bij de Vision One-Eleven.

Onze vrienden van Bright leggen uit wat het verschil is tussen de twee type elektromotoren: ”De termen radiaal en axiaal slaan op de manier waarop de as van het wiel wordt aangedreven. Bij een traditionele radiale motor gebeurt dat haaks, bij een axiale motor gebeurt dat parallel aan de as. Dat zorgt er kort door de bocht voor dat zo’n axiale motor veel platter kan zijn. Omdat je een groot oppervlak kunt koelen omdat het over een hoge schijf verdeeld is, kan de motor langer op vol vermogen draaien.” Ideaal voor snelle AMG’s dus.

AMG-baasje Michael Schiebe vertelt ook nog wat over de aandrijflijn: “Onze nieuwe high-performance architectuur volgt een duidelijke filosofie: ‘AMG First, EV Second’. Dit betekent dat de voertuigen niet alleen uitblinken als elektrische voertuigen, maar ook de kernkwaliteiten van AMG belichamen: emotie en prestaties.” Met die prestaties zal het wel goed zitten. Of deze elektrische AMG wél een positieve emotie oproept, moet nog gaan blijken. Zijn voorgangers voorspellen in ieder geval weinig goeds. Wanneer we meer van de SUV te zien krijgen dan het beeld bovenaan de pagina, is nog niet bekend.