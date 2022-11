Getunede rally-Porsches doen monsterrit, blijven heel

Een lading getunede rally-Porsches kunnen misbruik goed hebben, zo blijkt.

Vorige week werd de Porsche 911 Dakar onthuld. Het is eigenlijk een beetje vreemde move van Porsche. Ze maken sportauto’s én daarnaast een hoop crossovers. Sterker nog, het is in eerste instantie een crossover-merk dat toevallig ook sportwagens verkoopt.

Maakt allemaal niet uit verder, in hun segment zijn het zonder uitzondering toppers. Nee, waar het ons om gaat is de kruisbestuiving. Waarom zou je het doen?

Simpel: het is een niche waar geld te verdienen valt. Het aantal opgehoogde 911’jes hier op de redactie is vrij beperk. Sterker nog, die van @wouter is juist ietsje verlaagd!

Getunede rally-Porsches

Er zijn echter zat tuners die de andere weg op gaan. Eentje daarvan is Kalmar Automotive. Die maken Porsches niet zozeer sneller op de Nordschleife, maar wel buiten de buiten gebaande paden.

Een beetje zoals Delta4x4 ook doet, maar dan met meer ‘Porsche-vibes’. In veel gevallen doen de liveries, kleurstellingen en modificaties denken aan briljante legendarische Porsche 911 van weleer.

Om te bewijzen dat het niet alleen optische aanpassingen zijn, is vooral het crossen door de wildernis met getunede rally-Porsches hun ding. Zo hadden ze onlangs een rally door Zuid-Afrika.

Niet in een Ford Mustang Mach 1, Porsche 928 of Lotus Esprit V8, maar in aangepaste 911’jes en Cayennes. Het was niet een dagje door de blubber, maar een 39 dagen durende slijtageslag.

11.000 km!

De konvooi legde een afstand af van maar liefst 11.000 km. Dat doet de gemiddelde 911 GT3 RS-eigenaar niet in 10 jaar (zonde van de investering enzo). Het zijn overigens niet zomaar verhoogde 911’jes en Cayennes.

Zonder uitzondering zijn ze voorzien van rolkooi, opgevoerde motor, offroad banden (en velgen) en ga zo maar door. Ook voor de luchtgekoelde motoren zijn er diverse kits te krijgen.

De ‘RS’-specificatie heeft een 3.9 met 345 pk en de ‘RS-R’ een 4.1 liter met 400 pk. En ja, dat blijft dus allemaal als je er 11.000 km aflegt in 39 dagen!

