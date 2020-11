Nederlandse Ferrari-liefhebber verkoopt gigantische collectie - Autoblog.nl

Met duizenden instructieboekjes, brochures en foto’s heeft deze Nederlandse Ferrari-liefhebber een gigantische collectie verzameld, die hij nu gaat verkopen.

Originele persfoto’s van de Ferrari-fabriek in de jaren ’50, persberichten over de 330GT, ruim zeshonderd zwartwit- en kleurenfoto’s van Ferrari’s Formule 1-races, over de periode van 1970 tot 2000. De collectie van de Nederlandse Ferrari-liefhebber Jean-Louis Bezemer is een nogal bijzondere verzameling, eentje die nu van jou kan zijn. Vandaag en morgen is de collectie namelijk te koop via het veilinghuis Ni-Cola, verspreid over 651 stukken.

Een driedelig instructieboekje van de Dino 206GT uit 1968 en 1969.

Tegenover Octane Magazine legt Bezemer meer uit over zijn collectie en waarom hij die nu wil verkopen. Hij zegt dat zijn liefde voor het automerk bij zijn twaalfde begon (hij is nu 80). Over de loop der jaren verzamelde hij alles wat hij aan Ferrari-spullen kon vinden. Nieuwjaarsgroeten van Enzo Ferrari, folders en gebruikershandleidingen, zelfs conceptontwerpen van brochures.

Enzo Ferrari met Prins Bernhard in de jaren ’60

Eén Ferrari-collectie

Maar waarom hij de 1200 folders, 1400 boeken en 10.000 foto’s nu wil verkopen? Dat heeft volgens hem alles te maken met zijn gezondheid en leeftijd. Hij wil dat het archief zoveel mogelijk bij elkaar blijft en naar iemand gaat die het als één collectie wil behouden. Zo sloeg hij eerder een bod af op zijn boekarchieven, omdat de bieder de rest van zijn collectie zou gaan verkopen. Al is maar de vraag hoeveel van het archief daadwerkelijk bij elkaar zal blijven, aangezien de collectie is opgesplitst in honderden stukken.

Een regenjas die ooit is gedragen door Gilles Villeneuve in de jaren ’70

Overigens heeft Bezemer niet alleen allerlei kledingstukken, boekjes en foto’s verzameld, maar ook meerdere Ferrari-auto’s. Zo heeft hij (ooit) meerdere 330GT’s, een 308GT4 en twee 250GTE’s gekocht. Die zijn dit weekend echter niet te koop. De collectie is via de site van Ni-Cola te zien.