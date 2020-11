Subaru legt uit waarom de BRZ geen turbo heeft - Autoblog.nl

Subaru had makkelijk een turbo aan de BRZ kunnen schroeven, maar wilde dat niet doen.

Het was een veelgehoorde klacht over de BRZ (en dus de GT86); het gebrek aan vermogen. Natuurlijk is 200 pk meer dan genoeg om lekker mee te kunnen komen met het verkeer, maar van een sportcoupé hadden sommigen toch net iets meer verwacht. Gelukkig komt Subaru deze klanten met de nieuwe BRZ een beetje tegemoet. Deze heeft namelijk een 2,4-liter boxermotor met 231 pk en 250 Nm.

Maar het had eigenlijk nog iets meer kunnen zijn. De FA24-motor in de nieuwe BRZ zit ook in de SUV Ascent. En in de Ascent heeft deze motor een turbo, die onderop het blok zit bevestigd. Waarom koos Subaru er dan voor om deze turbo niet in de BRZ te plaatsen? Tegen Road and Track legt pr-chef Dominick Infante uit waarom.

Er zijn meerdere reden voor, om te beginnen met de zwaartekracht. Of, beter gezegd, het zwaartepunt. Zoals geschreven zit de turbo bij de FA24-motor onderop het blok. Dat betekent dat wanneer Subaru een turbo aan de FA24 zou plakken, het blok hoger in de BRZ zou komen te zitten. En dat zou het zwaartepunt ‘significant’ verhogen, wat volgens Infante het rijgedrag zou verpesten. Tegelijkertijd zou de extra turbo zorgen voor extra gewicht en kosten. Dat terwijl de BRZ een goedkope, lichte, goed sturende sportauto moet zijn, stelt Infante.

Overigens zou er ook een andere reden kunnen zijn voor het gebrek aan een turbo. Daarvoor moeten we kijken naar de Toyota Supra. Deze heeft sinds kort namelijk een tweeliter viercilinder aan boord. Deze levert met 400 Nm een stuk meer koppel dan de nieuwe BRZ, maar qua pk komt het met 258 paardjes aardig dichtbij de nieuwe BRZ. Als Subaru een turbo op die BRZ zou schroeven, dan zou het gat tussen de BRZ (en dus de GT86) en de Supra vrij marginaal worden. Iets waar partner Toyota waarschijnlijk niet op zat te wachten, wat een extra reden voor de turboloze BRZ zou kunnen zijn. Dat betekent dat wie op zoek is naar een BRZ met turbo, net als de voorganger naar een tuner zal moeten gaan.