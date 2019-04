Tesla in de fik tijdens rit op een N-weg te Culemborg

Wat is er aan de hand?

Terwijl een filmpje van een exploderende Tesla Model S in een parkeergarage in China momenteel viral gaat, vond er gister op lokale schaal een incident plaats met een Tesla. Op de N320 ter hoogte van Culemborg ging omstreeks 20:25 een Model S in vlammen op.

De bestuurder van de Tesla heeft verklaard dat hij net op weg was met zijn Tesla, toen de auto uit het niets in de fik vloog. Meteen parkeerde de bestuurder de prijzige elektrische auto langs de kant van de weg. Hoewel de brandweer onderweg was kon de auto niet meer gered worden, in rap tempo sloegen de vlammen om zich heen.

De Model S is verloren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Uit de foto’s valt ook niet direct op te maken op welk punt het vuur is begonnen. Bij een auto met een conventionele motor is dit meestal eenvoudig op te maken, bij een elektrische auto is dat wat lastiger. Zo zitten de batterijen verwerkt over de gehele bodem van de auto. Op dit moment is het vooruitlopen om te zaken om nu al een conclusie te trekken.

De verwoeste Tesla Model S werd door een berger meegenomen. Het ging om een vrij recent exemplaar. De elektrische auto was pas een halfjaar oud. Niemand raakte gewond bij het incident.

Fotocredit: Fernando Bot/Persbureau Heitink