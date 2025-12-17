Dit is de sterkste en dikste Unimog aller tijden!

De G-Klasse voor gevorderden.

Er zijn luxepaarden en er zijn werkpaarden. Maar ook de werkpaarden willen het er weleens van nemen. Zeker wanneer er een feestje te vieren valt, zoals een 80-jarig bestaan. Precies die aangelegenheid zorgt voor de speciale Unimog van Mercedes Special Trucks die je op de afbeeldingen bij dit artikel ziet.

De bijzondere Unimog heeft Mercedes samen met conversiespecialist Hellgeth Engineering gebouwd. Een naam zijn de twee bedrijven vergeten. Het model wordt telkens aangehaald als ‘deze Unimog’ en ‘de luxe Unimog-showauto’.

Met showauto hint Merc erop dat er geen productieauto komt, maar dat is een te snelle aanname. Mercedes bouwt het ding ”om waardevolle inzichten te verkrijgen voor een mogelijke toekomstige ontwikkelingsfase”. Sterker nog, een klant mag de Unimog volgend jaar gaan uittesten. Je kunt hem dus echt op de weg (of liever gezegd, net daarbuiten) tegenkomen!

Unimog die een G63 wil zijn

Er is geen half werk geleverd. De basis is een Unimog U 4023 met portaalassen en een flexibel chassis. Samen met inschakelbare vierwielaandrijving en een slim differentieel zul je niet snel vast komen te staan in de modder. Het exterieur is voorzien van een stroere matgrijze lak die doet denken aan de G-Wagon. Verder zijn er aluminium beadlock-velgen en nieuwe led-koplampen met een brede led-strip.

Binnen biedt de dubbele cabine plaats aan maximaal vier personen. De stoel- en vloermatbekleding is van een hoge kwaliteit leer (het kan nog), de stoelen zijn ergonomisch en hebben gekleurde stiksels. De buitenspiegels zijn ingeruild voor camera’s en monitoren, wat voor een beter zicht rondom moet zorgen.

Sterkste Unimog?

De aandrijving wordt verzorgd door een woeste 7,7-liter zes-in-lijn dieselmotor die normaal gesproken alleen in vrachtwagens van Merc ligt. Het blok produceert 300 pk en, hou je vast, 1.200 Nm aan koppel. Daarmee is het de krachtigste offroad-Unimog volgens Mercedes. Die uitspraak klopt niet, want de Unimog U 535 is er met een 354 pk sterke dieselmotor. Naja, we vergeven het ze.