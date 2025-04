Nederlandse parkeervakken hebben het zwaar met obesitas auto’s

Langer, breder, zwaarder. Zo groeit het Nederlandse wagenpark met auto’s die vooral zwaarder worden.

Net als dat je oom een overhemd draagt die nét iets te klein is, waardoor z’n dikke pens uitsteekt. Zo zie je steeds vaker dat een moderne auto niet meer in een ouderwets Hollands parkeervak past.

Auto’s worden zwaarder

Nederlandse parkeervakken hebben het steeds zwaarder te verduren, letterlijk. De gemiddelde personenauto in Nederland is in tien jaar tijd namelijk 94 kilo aangekomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Begin 2025 weegt een doorsnee auto 1.254 kilo, terwijl dat in 2015 nog 1.160 kilo was. Probeer jij maar eens een nieuwe middenklasser met dit gewicht te vinden. Succes.

De schuldige? Niet alleen de SUV-hype, maar vooral de opmars van stekkerauto’s. Elektrische auto’s en plug-in hybrides zijn de boosdoeners door hun batterijpakket. Waar een benzineauto uit bouwjaar 2024 gemiddeld 1.217 kilo weegt, tikt een stekkerauto zomaar de 1.875 kilo aan. En die zware EV’s zijn bepaald geen niche meer. Bijna de helft van alle nieuw geregistreerde auto’s uit 2024 heeft een stekker.

Het blijft niet alleen bij obesitas. Auto’s groeien ook in lengte en breedte. Een nieuwe auto is gemiddeld 441 centimeter lang (dat is 21 centimeter langer dan een 2016-model) en 182 centimeter breed. Probeer daar maar eens netjes mee in een Amsterdams parkeervak te komen zonder de spiegels van je buurman eraf te vegen of in een gracht te eindigen.

De grotere en zwaardere auto’s zijn ook steeds vaker op de wegen te vinden. In 2024 werd een kwart van alle gereden kilometers gemaakt door auto’s die meer dan 1.500 kilo wegen, tegenover 15 procent in 2018.

Zakelijke rijders eten en drinken niet alleen graag mee tijdens zakendiners zodat hun omvang groeit. De auto’s doen vrolijk mee. Een auto op naam van een bedrijf woog begin 2025 gemiddeld 1.517 kg, ruim 300 kg meer dan een particulier exemplaar. Een echte verrassing is het niet. Het zijn vooral de zakelijke rijders die zich verplaatsen in EV’s en plug-in hybrides.

Krappe parkeervakken

Parkeervakken zijn de pineut. Ook met het plaatsen van nieuwe vakken wordt er amper rekening gehouden met de omvang van de moderne auto. Zouden gemeenten ooit overstag gaan? Tot die tijd: succes met instappen zonder je deur tegen de auto naast je te rammen. Zeker als je een coupé hebt.

Foto: keurige parkeeractie van Mercedes EQE 300 via @devennep op Autoblog Spots