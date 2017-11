“Vaste ondersteuning voor stewards in F1 noodzakelijk”

Grosjean heeft er weer een potje van gemaakt, maar zijn teambaas duikt op het incident om een blijvend probleem aan te stippen.

Naar aanleiding van Grosjean’s aanvaring met Alonso aan het begin van de Mexicaanse Grand Prix, pleit de baas van Haas voor een verandering wat betreft de handelswijze van de stewards. Even negerende dat Grosjean zijn straf voor het afsnijden van de bocht wel degelijk verdiende, moeten we toegeven dat Günter Steiner absoluut een punt heeft.

Het incident waarover Steiner tegenover raceleider Charlie Whiting verduidelijking eist lijkt onbenullig. Alonso schoof Grosjean logischerwijs opzij nadat de Fransman hem meermaals onterecht achter zich had gehouden. Hoewel Steiner de situatie wat mij betreft verkeerd inschat, is het de achterliggende gedachte die telt. Een vaste groep stewards zou er immers voor kunnen zorgen dat coureurs zich beter aan de regels houden, omdat ze weten dat de besloten straffen vanuit een bepaald historisch perspectief worden gegeven.

De hieruit voortkomende consistentie zal waarschijnlijk ook een groot deel van de onrust en onvrede over de straffen doen verdwijnen. Steiner geeft zelf ook aan dat “[er iemand moet zitten die weet wat er vorige week of vorig jaar gebeurd is.]”, zodat er meer duidelijkheid is over wat wel en niet kan en mag.

Het probleem is echter dat een vast aantal hulpjes niet alleen betekent dat er meer consistentie is met het straffen van coureurs. Tot nu toe rouleert de FIA hun stewards namelijk, zodat er geen sprake kan zijn van bevooroordeling. In hoeverre dit plan is geslaagd kunnen we aan Max vragen, maar dat terzijde. Mocht er ooit een vaste ploeg stewards komen, dan is het in ieder geval van het grootste belang dat dergelijke wanpraktijken niet zullen voorkomen. Tot die tijd zullen we het geklaag moeten aanhoren.