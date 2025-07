Jij raadt nooit waar ze alle flitspalen hebben uitgezet

Ga maar raden. Waar zouden ze alle flitspalen hebben uitgezet?

We schrijven er behoorlijk vaak over; flitspalen. Gehate geldmachines langs de kant van -meestal provinciale- wegen. Dag en nacht zijn ze paraat en dus kun je ook 24 uur per dag (25 uur op de dag dat de wintertijd ingaat) bekeurd worden als je iets te snel rijdt.

Maar er is een gedeelte van een land in de EU waar ze alle flitspalen hebben uitgezet. Naar eigen zeggen omdat het ordinaire grijze kassa’s zijn die geld verdienen voor de verkeerde partij. En niet omdat ze ongelukken zouden moeten tegengaan.

We hebben het natuurlijk over Italië. En om specifiek te zijn over de provincie Zuid-Tirol.

Ze hebben alle flitspalen uitgezet

Het hele idee erachter is vrij simpel. Zoals gezegd halen de flitspalen vooral geld binnen voor lokale overheden, zegt Rome, maar ze worden ook gebruikt om gaten in de begroting te dichten. In geen enkel ander land in de EU staan meer flitspalen. Vorig jaar leverden die in totaal zo’n 1,7 miljard euro op. Zonder flitsmarathon was dat.

In steden als Milaan (204 miljoen euro), Rome (145,8 miljoen euro) en Florence (61,6 miljoen) liepen de inkomsten hoog op. Ook kleine gemeenten profiteerden: een gehucht als Carrodano (465 inwoners) haalde 807.000 euro binnen met één camera en Colle Santa Lucia 671.000 euro.

Mar er is ook steeds meer kritiek op het flitsbeleid. Vorig jaar kwam een supermarktmedewerker in het nieuws die in een korte tijd voor 28.000 euro op de bon was geslingerd door een slecht zichtbare camera op een veilige plek. Dat leidde tot veel vragen en ook onbegrip.

Inmiddels is er een nieuwe wet voor de flitspalen, maar die loopt nog niet overal even goed. Zoals dus in Zuid-Tirol, waar je nu dus niet meer geflitst kunt worden. En waarschijnlijk gaat dat nog best even duren. De flitsers voldoen niet aan de eisen en moeten verplaatst worden naar onveilige plekken.

Eer dat dat allemaal is gebeurd, zijn we waarschijnlijk alweer een zomervakantie verder. Viva Italia!