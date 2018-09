Nederlandse schatkist harkt méér BPM inkomsten binnen

Wat kan een land als Nederland toch trots zijn op het Belasting van Personenauto's en Motorfietsen-systeem.

Mark Rutte en vrinden kunnen weer in de handjes klappen want wederom zijn de BPM-inkomsten voor de schatkist toegenomen. In de maanden januari tot en met augustus werd over alle nieuw verkochte personenauto’s meer dan 1,64 miljard euro aan BPM betaald, meldt de VWE.

Dat is 287 miljoen euro meer in vergelijking met dezelfde periode, een jaar geleden. Een stijging van maar liefst 21,2 procent. Al jaren is er sprake van een stijging. Zo leverde de BPM in 2017 dik 27,4 procent meer op in vergelijking met 2016. Er zijn een aantal factoren verantwoordelijk voor die stijgingen. Zo worden er bijvoorbeeld meer auto’s verkocht. In de periode januari tot en met augustus werden 334.000 nieuwe personenauto’s verkocht. Dat is een stijging van 15,8 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Van al die nieuwe personenauto’s nam tevens het gemiddelde BPM-bedrag toe met 4,6 procent. Dan zijn er ook nog uitschieters die de staatskas spekken. Zo zijn er dit jaar drie Bugatti Chirons op kenteken gezet. Die drie samen zijn al goed voor bijna 525.000 euro aan BPM.

Dure auto’s met een dikke motor dragen sterk bij aan de stijgende BPM inkomsten voor de staat. De meeste nieuw verkochte auto’s die op de markt komen zijn zuiniger in vergelijking met voorgangers en dus ligt het BPM bedrag lager. Daarnaast is er een stijging van de elektrische autoverkoop aan de gang. Deze personenauto’s zijn vrijgesteld van BPM.

Het kabinet moet zich nog buigen over het BPM stelsel in 2019. Er zijn op dit moment geen concrete beslissingen genomen en het einde van het jaar nadert. Sinds september is de nieuwe WLTP-cyclus in gang gezet. Deze realistischere testmethode zorgt voor een verhoogde CO2-waarde van dezelfde auto’s die al eerder op de markt waren, waardoor de BPM ook hoger uitvalt. De VWE laat weten dat bij nieuwe registraties sinds 1 september sprake is van een gemiddelde CO2 toename van 20 procent. Diverse autobranches pleiten al maanden voor BPM-regels die rekening gaan houden met de nieuwe WLTP-testcyclus.

Fotocredit: @carpics op Autojunk