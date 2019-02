Autoblog advies: leuke youngtimer voor 8 mille

Lekker youngtimer shoppen op deze zaterdagmiddag!

Vandaag gaan we op zoek naar een auto voor Erwin. Deze Autoblog-lezer rijdt op dit moment in een Mazda 6 Sportbreak. Er zitten wat grote kosten aan te komen, dus is het voor Erwin zaak de auto zo spoedig mogelijk te verkopen en een nieuwe gebruikte auto terug te kopen. Hij gaat de nieuwe auto zakelijk rijden. Daarvoor is het handig om gebruik te maken van de youngtimer regeling. Dan kun je tegen 35% bijtelling (van de dagwaarde!) in een leuke auto rondrijden. In het geval van de zoektocht van vandaag scheelt dat enorm.

Daarbij: is het tegenwoordig allemaal wel beter dan vroeger? Auto’s van 15 jaar oud zijn vaak bovengemiddeld goed. In 1973 zag je niet veel auto’s uit 1958 meer rondrijden, maar tegenwoordig zijn de kaarten iets anders geschud. Erwin is aan het kijken naar een luxe auto met eveneens luxe uitstraling. Qua eisen is het overigens een beetje tegenstrijdig, want het liefst heeft Erwin een snelle auto met een V6 die heel zuinig is. Uiteraard heeft Erwin de tabel ingevuld:

Huidige /vorige auto's: Mazda 6 2.0 Sportbreak Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: € 8.000 Jaarkilometrage: 15.000 tot 17.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Gebreken aan de Mazda Gezinssamenstelling: Man, vrouw en 1 kind van 4 maanden Voorkeursmerken /modellen: Audi A4 1.8T of A6 V6 modellen (een quattro). VW passat 1.8Turbo No-go modellen / merken: Hyundai, Citroen, Renault en Opel

Daarbij onze eerste kanttekening: een zescilinder en 1 op 14 is eigenlijk niet mogelijk. Natuurlijk, als je achter vrachtwagens blijft hangen zul je in de buurt komen. Maar zo’n V6 koop je vanwege de mooie loop, het comfortabele karakter en het geleidelijk inkomende koppel en vermogen. Veel opties die we benoemen zijn overigens ook verkrijgbaar met een kleinere (en zuinigere) motor.

Ten tweede: kijk uit voor het label YOUNGTIMER!!1!!1!. Technisch gezien is een youngtimer een auto van minimaal 15 jaar oud, die nog niet de klassiekerstatus heeft bereikt. Bij een youngtimer kan men denken aan zo’n keurig onderhouden premium auto met weinig kilometers in uitmuntende staat en dat klopt ook: er zijn youngtimer paleizen in Nederland die ze bijna in nieuwstaat aanbieden. Er zijn echter ook voldoende garages die ‘youngtimer!’ Plakken op gewoon een 15 jaar oude auto. Check dus altijd de volgende dingen:

1. Boekjes

2. NAP

3. Staat van de auto

4. Aantal eigenaren

Wat mis je door de no-go’s?

Best een hoop eigenlijk. Voor een appel en een ei kun je een Citroen C5 V6 Exclusive oppikken. Daar is een reden voor: ze rijden verschrikkelijk, de stoelen zijn zeldzaam slecht, de V6 is dorstig, dankzij de automaat is het niet vooruit te branden, ze zijn lelijk, slecht gebouwd en voorzien van hopeloze electronica. Een Citroen C5 is een beetje als een met drollen doordrenkte onderbroek: heel makkelijk te krijgen, maar je wilt er niet mee opgezadeld zitten. Ofzo. Hyundai had 15 jaar geleden nog geen serieuze gegadigden in deze klasse, of je moeten een Sonata-fetish hebben. Bij Renault kun je opteren voor een Vel Satis, die eigenlijk EXACT dezelfde minpunten kent als de C5. Enige auto die het overwegen waard is en die je dus niet wil hebben: een Opel Vectra GTS 3.2 V6. Zeker als GTS met V6 gewoon een erg dikke en vooral fijne auto.

Audi A4 Avant 1.8T Proline S-Line (B6)

€ 6.450

160.000 km

2003

Dit is de auto waar je je voorkeur aan geeft. Is het een aanrader? Mwah. Eerst even de positieve punten. Het dashboard en interieur zijn van zeer hoge kwaliteit. De afwerking is uitstekend en het ontwerp was destijds nogal behoudend, waardoor het niet heel erg verouderd oogt. Betaal overigens niet extra voor een exemplaar met navigatiesysteem, want dat is namelijk wel verouderd. Het design van de auto kan er ook mee door, ondanks dat opvallend veel ‘fout’ getunede exemplaren tegenwoordig een 15 jaar oude Audi betreffen. Grootste nadeel zijn de rijkwaliteiten. Veel A4’s zijn uitgerust met een sportonderstel, dat gewoonweg veel te hard is. Daarbij is de A4 níet scherp. Er is veel onderstuur, de besturing biedt geen gevoel en feedback en de 1.8T motor is betrouwbaar en vlot zat, maar klinkt niet bijzonder. Daarbij zijn fraaie exemplaren lastig te vinden en vrij prijzig. Een A4 2.4 5v op een niet-sportonderstel met eenvoudige wielen verdient de voorkeur: die rijden véél prettiger.

BMW 325i Executive (E46)

7.450

125.000 km

2003

Ondanks het sportieve karakter van BMW is deze 325i veel minder sportief dan je zou denken. Een standaard 325i op standaard ondersteel op standaard wielen is véél comfortabeler dan de Audi A4. Echter, de auto heeft een veel fijnere balans. Je hebt achterwielaandrijving en een zescilinder lijnmotor. Dat is meer genieten voor hetzelfde geld. Ook bij de 3 Serie staan er voldoende vreselijk foute exemplaren tussen, dus daar zul je even goed moeten zoeken. De motor voelt onderin minder potent aan dan de Audi, maar met een beetje toeren maak je dat allemaal weer goed. Het interieur is niet op het niveau van de Audi, maar de basis is ook een paar jaar ouder. Het is een auto uit de periode dat BMW alles nog goed deed. Echter minder degelijk dan de kwaliteit-badge doet vermoeden, bestudeer het 3 Serie (E46) Aankoopadvies dus goed.

Jaguar X-Type 2.5 V6

€ 7.250

2003

70.000 km

Volgens ‘kenners’ is de X-Type geen echte Jaguar, vanwege de Mondeo-roots. Het onderstel is inderdaad van een Mondeo. Dat wil zeggen dat de X-Type een uitstekend sturende auto is. Nog een voordeel van de Mondeo techniek: de X-Type is voor een Jaguar zéér betrouwbaar, kijk ons X-Type aankoopadvies er maar op na. Comfortabeler én sportiever dan de Audi A4 en een goede match voor de 3 Serie. De 2.5 V6 levert meer vermogen in de Jaguar (192 pk, er was ook een 3.0 met 234 pk) en levert de krachten af aan alle vier de wielen. Een bijzondere combinatie en en bijzondere auto. Dat geldt ook voor het interieur: dat moet duidelijk een Jaguar voorstellen, maar de materialen verraden de eenvoudige roots van de auto. Maakt verder niet uit, dit is een heerlijk rijdende, luxe en vlotte sedan. Erg zuinig zijn ze niet, dan kun je beter opteren voor de 2.1 V6, die enkel voorwielaandrijving heeft.

Saab 9-3 2.0t Vector

€ 6.950

2002

80.000 km

Mocht de Opel Vectra niet chic genoeg zijn, dan kun je beter even kijken voor een Saab 9-3. Het platform komt grotendeels overeen, de motor is wel iets anders. De 9-3 heeft namelijk iets waar Saab erg goed in was destijds: turbomotoren. Soepele blokken met veel vermogen die verrassend goede prestaties leveren op de tussensprint. De 2.0t met 175 pk is daarop geen uitzondering. Het is geen snelle auto, maar wel bovengemiddeld vlot. Bijkomend voordeel is dat als je er rustig mee rijdt, het verbruik redelijk binnen de perken blijft. Onderhoud is niet heel goedkoop, met name specifieke onderdelen kunnen erg prijzig zijn. Bekijk ook ons Saab 9-3 Aankoopadvies. Qua interieur is de 9-3 twee tandjes minder goed dan de A4, de lagere nieuwprijs zie je ervan af. De stoelen zijn echter wel erg prettig.

Mercedes-Benz C230 Elegance (W203)

€ 6.850

2004

95.000 km

De minst dynamische auto uit het lijstje (tot nu toe) is deze Mercedes-Benz C230. Dat is geen nadeel, integendeel! Het is juist een enorm sterk punt van de auto. De C-Klasse is een zeer prettige metgezel voor de lange afstanden. Comfortabel en relaxed. De V6 snort tevreden in het vooronder en levert meer dan adequate prestaties. Er is een bijna even sterke C200 Kompressor leverbaar, die iets zuiniger is, maar een minder fraaie loop heeft. De Elegance uitvoering past het beste bij de C240. Faux-sportieve attributen passen de C-Klasse geenszins. Bekijk ook ons C-Klasse (W203) Aankoopadvies.

Lexus IS300 Sportcross (XE10)

€ 7.250

2004

135.000 km

De meest betrouwbare auto uit het lijstje is ook meteen de meest zeldzame. Nieuw werd deze bijzondere Lexus bijna nooit verkocht. In eerste instantie lijkt dat raar: hij ziet er best gaaf uit, rijdt bijzonder goed, is prima uitgerust en de motor is een pareltje. De IS300 Sportcross is echter niet overdreven ruim en er zit geen Duitse badge op. Dat de Lexus veel betrouwbaarder is dan een vergelijkbare BMW, wil niet zeggen dat het onderhoud ook goedkoper is. Met name met onderdelen kan het nog weleens duur uitvallen. De 3-liter zes-in-lijn is erg prettig in de omgang, maar is niet de zuinigste. De achterwielaandrijving snoept wat ruimte op, maar zorgt voor uitstekende rijeigenschappen. Er is ook een minder zeldzame en minder sterke IS200, maar die is nauwelijks zuiniger.

YOLO: Alfa Romeo 156 Sportwagon GTA (932B)

€ 7.900

2003

195.000

De Alfa Romeo 156 GTA is een Europese D-segment stationwagon en in die zin een reuze verstandige keuze. Ok, de motor slurpt enorm, maar geeft daar veel vermogen en een gelukzalig geluid voor terug. Zelfs de meest die-hard Alfist kan niet ontkennen dat de bouwkwaliteit ‘wonderlijk’ is. Die motoren zijn redelijk goed, het is met name het onderstel waar je op moet letten, dat rot gewoon weg. Een goede GTA voor dit geld is eigenlijk niet mogelijk, daarom vonden we een rode bij een hoogst discutabel adresje. Er zit dus ongetwijfeld een hoop werk aan. Eigenlijk wordt je knettergek van dit ding in 9 van de 10 situaties. Maar in nét die ene specifieke situatie (B-weg, open luchtfilter, vers setje banden, niemand op de weg) is het de gaafste en beste auto’s die je kan kopen voor dit bedrag. Bekijk het advies van de Alfa Romeo 156 en het specifieke 156 GTA aankoopadvies.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!