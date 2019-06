BMW M8 Competition Coupé voor golfer na hole-in-one

Dat is makkelijk scoren.

Uitblinkers in de sportwereld kunnen natuurlijk rekenen op een ‘redelijk‘ salaris, zo nu en dan liggen er ook de nodige extra’s voor ze in het verschiet. Golfers die deelnemen aan de BMW International Open maken bijvoorbeeld kans op, jawel, een hagelnieuwe auto van de autofabrikant uit Bavaria. Zo wist Gaganjeet Bhullar afgelopen weekend een M8 Competition Coupé te winnen met één raak schot.

Bij het 17e hole wist de 31-jarige golfer uit India zijn bal linea recta in het gat te krijgen. Het is de tweede hole-in-one in de carrière van de speler. Het was dus een goede timing om een dergelijke prestatie uitgerekend op het toernooi van de automaker te verwezenlijken. Bhullar liet in een reactie weten dat hij voorafgaande aan het toernooi zijn zinnen al had gezet op een hole-in-one:

“This is my second hole in one in a professional golf tournament. Before starting this year, I discussed with my caddie one of my dreams. I said need to make at least one hole in one and choose the right one, I’m glad we made that commitment. It’s a great moment.”

Bhullar, die de bal van een afstand van 179 meter in het gat schoot, kreeg na zijn machtige slag de sleutels van de BMW M8 Competition Coupé overhandigd. De auto wordt aangedreven door een 625 pk sterke twin-turbo V8 en is de krachtigste versie van de 8 Serie die BMW aanbiedt. In Duitsland kost de auto krapweg 200.000 euro.