Nee! De droomsedan van Mazda gaat er toch niet komen

Het had zo mooi kunnen zijn: achterwielaandrijving en een zes-in-lijn in een bloedmooie sedan.

Zeg je zes-in-lijn en achterwielaandrijving, dan zeg je BMW. Met dit recept heeft het merk een grote schare liefhebbers weten te verzamelen. Er is echter nog een merk dat wel wat ziet in dit concept, namelijk Mazda.

De Japanners waren van plan het over een hele andere boeg te gooien met de opvolger van de Mazda 6. Die zou namelijk achterwielaandrijving én een zes-in-lijn krijgen. Daarmee kopiëren ze dus het recept van BMW, maar dat vergeven we ze graag.

Dit klonk bijzonder veelbelovend, zeker als je bedenkt hoe een nieuwe sedan van Mazda er uit zou kunnen zien. De Mazda Vision Coupé Concept uit 2017 oogde enorm veelbelovend. Dit is een van de fraaiste concept cars die we in jaren gezien hebben.

Het is je misschien opgevallen dat we de hele tijd in de verleden tijd schrijven. Dat heeft helaas een reden: het lijkt erop dat we de gedroomde Mazda 6-opvolger op onze buik kunnen schrijven.

Wat zegt de Europese ontwikkelingschef van Mazda namelijk tegenover Autocar? “Het zou heel mooi zijn, een FR lay-out en een zescilinder in een Mazda 6-opvolger of een sportcoupé. We zouden het graag zien, maar op dit punt is het vooral belangrijk om SUV’s te verkopen.”

Aargh! We hadden het kunnen weten. Het was ook gewoon te mooi om waar te zijn. Echt kwalijk nemen kunnen we het Mazda niet, want het is gewoon een feit dat non-premium sedan’s niet meer verkopen.

Nu is een sedan met achterwielaandrijving natuurlijk wél premium, maar zou dat het verschil gemaakt hebben? We vrezen van niet. Mazda gaat daarom toch voor de veilige (en verstandige) route en trekt nog een blik nieuwe SUV’s open. Recent kregen we nog de nieuwe CX-60 voorgeschoteld. Daar is niks mis mee, maar het is wel zuur als je bedenkt dat dit ten koste is gegaan van een droomsedan.

Via: Carbuzz