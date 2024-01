Deze merken verkopen nog diesels in Nederland anno 2024

We kijken even naar de merken die nog diesels verkopen in Nederland dit jaar.

Het is 2024 en we moeten met onze tijd meegaan. Downsizing, hybrides, elektromotoren. Het komt er allemaal aan of beter gezegd: het is er al lang! Wat er we steeds minder zien: dieselmotoren. Vlak na Volkswagens Dieselgate gingen er enkele merken meteen overstag en stopten ze met dieselmotoren. Maar ja, dat waren de merken die toch nooit desels verkochten. Honda en Subaru bijvoorbeeld. Ook Toyota blies hoog van de toren dat ze geen dieselmotoren meer gingen leveren in Europa.

Tegenwoordig zijn er een hele hoop merken bijgekomen die geen diesel meer verkopen. In veel gevallen is de vraag natuurlijk een stuk minder dan vroeger. De nieuwprijzen zijn hoger (extra belasting) en je hebt meer motorrijtuigenbelasting. Dus op zich is het ook niet zo vreemd dat diesel steeds minder verkocht wordt. De naam van dies werd ook door het slijk gehaald.

Maar in plaats van kijken naar de merken die de diesel hebben afgedankt, kijken we naar de merken die de diesel nog WEL in de aanbieding hebben. Dat zijn er namelijk niet zoveel. Er zijn namelijk nog maar 8 merken die diesels verkopen in ons land! We nemen ze met je door.

Alfa Romeo

Bij Alfa Romeo zijn er nog maar twee modellen die je met een diesel kan krijgen in ons land: de Giulia en Stelvio. We zeggen er specifiek bij ‘in ons land’. Er zijn namelijk ook nog markten waar je de Tonale kan krijgen met de 1.6 MultiJet diesel. Op andere markten is er geen enkele diesel mogelijk.

Wel is het zo dat de keuze flink is uitgedund. Vroeger kon je de 2.2 JTDm krijgen met 150, 180 en 210 pk, maar tegenwoordig is die laatste enige dieselmotor die je kan krijgen. Logisch, ze zijn alledrie identiek (je kan ze allemaal naar 240 pk chippen, namelijk).

BMW

Bijna alle modellen op de Z4 na kun je met meerdere dieselmotoren krijgen. Ja, het aanbod diesels bij BMW is bizar te noemen. Zeker als je bedenkt dat Audi al een tijdje nul auto’s verkoopt met zo’n kekke TDI-badge. De X1, X2, X3, X4, X5, X6 én X7 zijn er met een of meerdere modellen. De 1 Serie, 2 Serie, 3 Serie, 4 Serie, 5 Serie, 7 Serie én 8 Serie: allemaal verkrijgbaar met een zelfontbrander.

Ook de Serie Active Tourer! In veel gevallen heb je ook nog keuze qua diesels. Sterker nog, in sommige gevallen zijn er meer diesel- dan benzineopties. Ongelooflijk. Dit zegt overigens niets over de verkopen van de diesels, alleen hoeveel BMW er nog aanbiedt.

Citroën

Franse autofabrikanten zijn altijd steengoed geweest als het gaat om dieselmotoren en dus is het logisch dat ze ze nog steeds verkopen bij Citroën. Het aanbod is echter wel heel erg uitgedund, hoor. Je kan de Citroën C4 en C5 Aircross krijgen met een 1.5 BlueHDI-motor.

Dat ‘Blue’ heeft te maken met de kleur van je tong als je deze te lang op de uitlaat zet. Je kan de diesel ook alleen maar krijgen met een luxe uitrustingsniveau (Plus en Max bij de C4, Max bij de C5). Logisch: als je veel rijdt wil je wel een beetje auto hebben, toch?

Jaguar

In tegenstelling tot Citroën is Jaguar een nieuwkomer op het gebied van diesels. Destijds was de X-Type de eerste, gevolgd door de S-Type. Tegenwoordig kun je bijna elk model krijgen met een diesel, behalve de F-Type (da’s een sportwagen) en I-Pace (die’s elektrisch).

In alle gevallen betreft het de 2.0 viercilinder dieselmotor. De tijden van dikke zescilinder-diesels is voorbij. Jaguar wordt binnenkort een EV-only merk, dus de diesels en benzinemotoren zullen gelijktijdig geschrapt worden. Ook is de keuze heel dun verder. Je kan de XE, XF en F-Pace alleen bestellen met een 200 pk sterke diesel, bij de E-Pace is ‘ie er ook als 165 pk-versie.

Land Rover

Een beetje hetzelfde als met Jaguar, zou je denken. Maar niets is minder waar, dames en heren! Land Rovers en diesels gaan erg goed samen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat benzine nog veel duurder is.

Alle modellen, dus de Defender, Discovery, Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque en Discovery Sport, kun je als diesel krijgen. De kleine modellen hebben een viercilinder (die je ook in de Jaguars ziet), de grote jongens zijn te leveren met heerlijk dikke en gloednieuwe zes-in-lijn diesels.

Mercedes-Benz

Bij Das Haus hebben ze dieselmotor zo ongeveer als eerst omarmd en veel beroemde Mercedessen hebben zo’n nagelaar onder de kap liggen. Ergens zou je kunnen vermoeden dat ze dan nog een hoop diesels leveren. BMW, ook Duits en Premium, doet het immers ook. Mercedes heeft wel een iets andere strategie.

Ten eerste kun je sommige modellen als plug-in hybride diesel krijgen, wat bij het juiste gebruik misschien wel de meest ideale auto ooit is. Het aantal auto’s dat leverbaar is met een diesel, is aanzienlijk lager. De modellen met de motoren overdwars zijn er sowieso niet als zelfontbrander. Alleen de C-Klasse, E-Klasse, GLE, GLS en S-Klasse zijn er met een subtiele ‘d’ op de bips/.

Peugeot

Waar Mercedes de dieselmotor in de luxeklasse introduceerde, deed Peugeot dat voor de middenklasse. In dat opzicht is Peugeot een ware pionier en voorloper geweest. Wellicht dat ze er daarom nog een (heel) klein beetje aan vast houden. Je kan de 5008 namelijk bestellen als BlueHDI!

Dan heb je dezelfde motor als de Citroën onder de kap. Sterker nog, de C5 Aircross en 5008 zijn onderhuids niet compleet andere auto’s. Je zit dan wel vast aan een ‘Allure Business’, maar die wilde je toch al hebben, nietwaar?

Toyota

Ja, we moesten hierbij eventjes ons driemaal achter de oren krabben. Op 26 oktober 2017 meldde Toyota te zullen stoppen met diesels in Europa. Nou, daar is niet veel van terecht gekomen, aangezien ze nu een van de weinige merken zijn die nog steeds diesels verkoopt! En ja, ook in Europa en dus ook in Nederland.

Het gaat echter om de LandCruiser. Bij de reguliere modellen zijn de zelfontbranders al langere tijd uit het gamma, maar net als bij Honda en Subaru is het niet zo dat de D4-D modellen zo hard liepen. Integendeel, Toyota is altijd een benzine en nu hybride-merk geweest. Maar als je een diesel zoekt: die hebben ze.

