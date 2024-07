NEEE!! Porsche draait mooiste 911 de nek om!

Slecht nieuws voor de liefhebber, de mooiste 911 moet eruit!

Toevallig hadden we vanochtend een artikeltje over de groenste Panamera van ons land. Die auto an sich was niet bijzonder. Alhoewel, een auto van eerste eigenaar uit 2009 met complete Porsche-onderhoudshistorie bij één dealer vind je niet zo makkelijk. Maar het meest bijzondere aan de auto was diens configuratie: groen met wit-beige interieur. Zoals @bart1976 zou zeggen: heerlijk gewoon.

Zo’n auto die je moet ophalen bij een particulier (die op onverklaarbare redenen een stropdas draagt op een zaterdag) in Zuid-Duitsland. Dat je bij binnenkomst eventjes de schoenen uit moet doen (want een smetteloos hoopgpolig tapijt). Dat je een Tasse Kaffee en een Nussecken krijgt, op het moment dat je de verkoopformulieren van mobile.de invult. En dan het traantje langs de wangen van de eerste eigenaar , wanneer de Kurzzeitkenzeichen erop geschroefd worden, vlak voordat je wegrijdt in zijn trots.

Mooiste 911 en Turbo eruit

Zo’n auto is lastig te vinden, dus moet je hem zelf samen stellen. Dus probeerde ondergetekende vanochtend een 911 GT3 en 911 Turbo samen te stellen (His & Hers). Helaas: dat ging niet meer! Watskebeurt? Nou, de productie is gestopt! Dat meldt Carbuzz. Dit geldt voor de 911 GT3, GT3 TP, 911 Turbo, 911 Turbo S (en de cabriovarianten). Ook de 911 S/T en Dakar zijn eruit.

Maar is meer slecht nieuws: bij de 718 is Porsche ook met een samuraizwaard door het gamma gegaan. De normale versies zijn allemaal niet meer te bestellen. Alleen de 718 Cayman GT4 RS en 718 Boxster Spyder RS kun je nog samenstellen. Toevallig zijn dat ook de gaafste uitvoeringen.

Er komen een hoop opvolgers (gelukkig)

Het is allemaal niet zo vreemd hoor, lieve internetvriendjes en vriendinnetjes. De Porsche 718 is behoorlijk op leeftijd, want het is in feite een faceliftversie van de doorontwikkeling van de Boxster uit 2012. Dus het werd ook wel tijd voor een nieuw model. Daarvoor staan geheel elektrische opvolgers klaar. Een moedig besluit, want de markt lijkt er nog niet echt zin in EV’s te hebben in het hogere segment.

Deze modellen kun je nu nog bestellen, DUS DOE DAT DAN OOK!

Ook met de GT3 en Turbo-modellen is het niet vreemd. Die modellen waren nog gebaseerd op de uitgaande 992-generatie, terwijl deze net zijn gefacelift. De 911 Carrera en 911 Carrera GTS kun je inmiddels al bestellen. De verwachting is dat de 911 GT3 RS binnenkort het veld gaat ruimen, maar dat er ook weer nieuwe 911 GT-modellen bijkomen.

Check hieronder de jas van Wouter over de 911 GT3 RS. Weet jij wat voor jas het is?

