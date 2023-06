Neeee! De Grand Prix van Canada nu ook al in gevaar?

Het houdt maar niet op. De Grand Prix van Canada is in gevaar, het is maar de vraag of die doorgaat volgend weekend…

Het zit ze nog niet echt mee, de organisatoren van de verschillende Formule 1 Grand Prix’ over de wereld. China ging niet door, ook in Italië werd niet gereden en nu is ook de Grand Prix van Canada in gevaar.

Niet vanwege politieke spanningen of Covid, maar vanwege een natuurramp. Want zoals je wellicht wel weet zijn er in het gebied waar de race wordt gehouden zware bosbranden en dan hebben ze daar wel iets anders aan hun hoofd dan Max die toch wel weer wint.

Bosbranden. Grand Prix van Canada in gevaar?

Het duurt nog bijna anderhalve week voordat de race verreden moet worden, maar het is niet duidelijk of ze de branden dan al onder controle hebben. En als dat al zo is, hoe groot is dan de schade is.

Voor Canadese racefans zou het extra zuur zijn als ook de Grand Prix van 2023 wordt afgelast. Het zou namelijk de derde keer zijn in vier jaar dat de ‘Wall of Champions’ moederziel alleen en onaangeroerd op zijn plekje blijft staan.

Vorig jaar ging de race wel door -Max won vanzelfsprekend-, maar de twee jaren ervoor werd er niet gereden vanwege de pandemie. En dat terwijl het op zich best een leuke race zou kunnen worden. Of liever gezegd, de baan ziet er leuk uit. Het kijkt lekker weg.

Maar ja, het schrappen van een Grand Prix is natuurlijk maar klein leed als je ziet wat de bosbranden aanrichten. Laten we gewoon hopen dat het vuur snel onder controle is en dat de schade -en ellende- tot een minimum beperkt wordt. Zo kunnen we volgende week zondag gewoon van start in Canada.

Is voor iedereen het beste, toch?