Sergio Perez is er niet bij op de eerste dag van dit F1 weekend

Wat? Sergio Perez is er niet bij vandaag? Waarom? Zijn ze hem aan de kant aan het schuiven, of is er iets anders aan de hand?

We gaan weer los, de Formule 1 is neergestreken in Oostenrijk, klaar voor de negende overwinning van het seizoen voor een Red Bull. En de kans was al groot dat die zege van Max Verstappen zou komen en niet van Sergio Perez, maar die lijkt alleen maar groter te worden.

De sympathieke Mexicaan is er namelijk niet bij vandaag op de eerste dag van het Formule 1-weekend. Hij zal de persconferentie aan zich voorbij laten gaan en zich überhaupt niet in de buurt van het circuit laten zien.

Wat is er aan de hand dan? Een plannetje van Helmut Marko om Perez langzaam maar zeker aan de kant te schuiven?

Sergio Perez is er niet bij

Misschien. Maar da’s in elk geval niet de officiële lezing. Die luidt dat Sergio Perez ziekjes is en daarom zoveel mogelijk rust moet nemen om morgen zo fris en fruitig als mogelijk aan de start van de kwalificatie te verschijnen. Ja, want de kwalificatie voor de race van zondag is morgen al.

Zaterdag staat -zoals je wellicht weet- geheel in het teken van de sprintrace. Eerst een kwalificatie en daarna de daadwerkelijke race. Ook leuk, maar het gaat natuurlijk écht om zondag. Dan kan Max Verstappen de winnaar 26 puntjes pakken en dat zijn er stuk meer dan die louzy 8 van zaterdag,

Maar goed, terug naar Sergio Perez. Wat hij precies heeft, is niet bekendgemaakt, maar wij denken hier ter redactie dat een zekere goedlachse Australiër misschien wel weet wat er aan de hand is. Hij weet misschien wel wat er in het drankje van Checo is gegooid.

We insinueren natuurljk niets. Maar het lijkt ons wel een logische verklaring…