Tesla oplaadpunt bepaald door gehuurde garage van Elon Musk

Ooit afgevraagd waarom je de stekker links achterin je Tesla moet steken? Het komt allemaal door de grillen van Elon Musk.

Elon Musk geeft onze wereld vorm op allerlei manieren. Starlink satellieten bepalen het beeld van de hemel in de nacht. Verkiezingen worden beïnvloed door het geld van Elon. Via X geeft hij ruimte aan andere geluiden dan het dominante wokisme. En via Neuralink maakt hij ons allen dadelijk echte robots. Beslis zelf of het iets of het niets is.

Er is echter nog een andere tastbare manier waarop Elon de dagelijkse realiteit vorm heeft gegeven. Namelijk door de locatie van de laadpoort op de Tesla-modellen af te dwingen. Een en ander blijkt uit een aangrijpend relaas van Peter Rawlinson. Kenners weten dat deze beste man nu de baas is bij Lucid Motors, doch in het verleden grotendeels verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de Tesla Model S. Een feit dat Elon Musk overigens hevig tracht te ontkrachten.

Rawlinson onthult dat hij destijds Elon reeds probeerde te overtuigen de oplaadpoort links in het spatscherm voor de A-stijl te plaatsen. Zoals veel elektrische auto’s en plug-ins dat vandaag de dag hebben. Uit praktisch oogpunt zou dat handiger zijn bij Superchargers. Immers zijn die niet zoals traditionele benzinestations gebouwd om te stoppen en direct weer door te rijden. Maar om erbij te parkeren en 30 minuten Tetris te spelen of op een andere manier je tijd van leven weg te gooien.

Wellicht is je wel eens opgevallen dat de meeste Europese auto’s de benzineklep rechtsachter hebben. Dit heeft als reden dat als je gewend bent aan de rechterkant van de weg te rijden, het het meest logisch is aan de rechterkant van een pomp te stoppen voor nieuwe peut. Japanse auto’s hebben de klep meestal aan de linkerkant zitten met dezelfde reden, daar zij aan de linkerkant van de weg rijden. Over dit soort dingen wordt uiteraard nagedacht (meestal).

Rawlinson had bedacht dat het voor Tesla rijders het makkelijkst zou zijn om vooruit in te parkeren bij een laadpaal en dan middels een relatief korte stekker de auto te kunnen aansluiten. De Muskias zag het echter anders. En dat kwam vooral omdat hij op dat moment een huis met garage huurde in Bel Air. Rawlinson vertelt aan Electrek:

I told him, look, it [should be] the front fender on the left-hand side. Most Americans drive nose in rather than parallel park. And if you drive nose in, you want the charge port on the front. You don’t want a long, dirty old cable coming past the doors. And you don’t want to put the charge port on the very front, like the Nissan Leaf, because it’s a vulnerable spot. You can have a slight bump or fender bender, which could mean you couldn’t open it if it was damaged. Well, that wasn’t acceptable. He said it wouldn’t suit the layout of his garage in Bel Air. So I said, ‘Well, where do you want it, then? What suits the layout of your garage in Bel Air?’ He said it’s going to be on the rear because he could trip over the cable. He was renting the property, and he didn’t even own the place, but we put the charge port on the Model S on the left hand rear because of the layout of his rented garage in Bel Air!

Zodoende zit de laadpoort van je Tesla dus netjes verwerkt in het linker achterlicht. Weet je dat ook weer. Inmiddels stelt Tesla haar Supercharger netwerk echter ook steeds vaker open voor andere merken. Voor sommige EV-rijders van die andere merken is het bij sommige Supercharger stations wat onhandig laden. Rawlinson heeft met zijn Lucid Motors er zodoende al die jaren na dato voor gekozen de Lucid Gravity ook te voorzien van een oplaadpoort linksachter…Misschien is dat rationeel. Maar ergens was het ook mooi geweest als Lucid haar eigen pad gevolgd had.

The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man. Waarvan akte.