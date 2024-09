Niemand koopt een Solterra, dus Subaru verlaagt de prijzen

Met een prijsverlaging hoopt Subaru dat je de Solterra nu wel gaat kopen.

Schreeuwde de markt jaren geleden nog om een ruimer aanbod, inmiddels is er echt wel wat te kiezen als je op zoek bent naar een deftige elektrische auto voor het gezin. De meeste merken hebben één of meerdere modellen in het aanbod. Zelfs de Japanse merken, die het toch meer op hybride gooien dan volledig elektrisch.

Zo heeft Subaru de Solterra. Dikke kans dat jij deze EV nog nooit hebt zien rijden. Je hebt in elk geval wat anders dan de buurman, dat is een zekerheid. Het merk verkocht dit jaar slechts 14 exemplaren van de Solterra in Nederland. Daar kan de verlichting in de showroom niet van branden. Daarom is besloten om de Subaru Solterra aan een prijsverlaging te onderwerpen.

Eerlijk is eerlijk, met een prijs richting de 60 mille was deze elektrische auto ook een hele moeilijke. Met dat budget is er behoorlijk wat keuze, dus waarom zou je voor deze vreemde eend in de bijt gaan. De gemiddelde EV-rijder zal dan toch sneller kiezen voor een Tesla, of een Koreaan of Europeaan.

Subaru hoopt het tij te keren met een prijsverlaging van de Solterra. De elektrische auto is tussen de 5.150 euro en 5.650 euro goedkoper geworden. Subaru is niet het eerste merk dat meer verkopen hoopt te halen door middel van een prijsverlaging. Tesla is natuurlijk een bekend voorbeeld, maar Ford deed het ook met de Mustang Mach-E.

Met deze prijsverlaging staat de Subaru Solterra vanaf 52.995 euro in de prijslijsten. De dikste versie met alles erop en eraan (Sky Package) moet 56.995 euro opleveren. Om de verlaging nog eens extra aantrekkelijk te maken krijg je acht jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ondanks de prijsverlaging is de Subaru te duur om in aanmerking te komen voor SEPP-subsidie.

Klinkt goed, maar nog steeds is deze Subaru meer dan 50.000 euro. Jij en ik weten inmiddels hoe de EV-markt werkt, deze SUV gaat natuurlijk koning Afschrijving ontmoeten. Daar gaat deze prijsverlaging weinig aan veranderen. Het is te hopen voor Subaru dat ze er nu meer gaan verkopen dan die 14 stuks tot op heden, maar met die 5 mille korting zal het nog steeds geen hardloper worden.