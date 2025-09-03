Niet meer schelden, maar schieten. Het kan tegenwoordig!

We maken echt geen grapje. Schieten op je medeweggebruikers is serieus een optie.

Stel je voor: je rijdt lekker met een gangetje van 111 op de snelweg, doet niemand kwaad en ineens rijdt er iemand veel te langzaam voor je op de linkerbaan. Zul je altijd zien. Dan kun je toeteren, schelden en lichtflitsen geven, maar je kunt ook gewoon schieten. Raketten, laserstralen, maakt niet uit wat, het kan allemaal.

Het klinkt als een slechte grap, maar Xpeng meent het serieus. In de nieuwe P7 kun je je innerlijke Schwarzenegger loslaten zonder dat de schadeverzekering er ook maar een cent wijzer van wordt. Met 1 druk op de knop vuur je raketten, kogels en laserstralen op je voorligger. Of die oude vrouw die te langzaam oversteekt. Of die agenten die je net hebben gelaserd. KLABAM, dat lucht op!

Schieten op die slome duikelaar voor je

Oké, natuurlijk doen we dat niet met echte munitie. Maar met virtueel oorlogstuig. Want ook al kan er in China best iets gedaan worden aan de ongeremde bevolkingsgroei, echte wapens op je auto gaat toch wel wat ver. Zelfs voor China.

Maar goed, wat is het en wat moeten we ermee? Xpeng noemt het de ‘Road Rage Reliever’ en -de naam zegt het al- is bedoeld om op een onschuldige manier van je woede op medeweggebruikers af te komen. Op je scherm zie je je medeweggebruikers en zo kun je ze dus bombarderen met granaten, 9-millimeters en rode ballen met oogjes.

Lekker schieten met virtuele munitie dus. De gedachte is dat je na zo’n salvo niet meer echt boos bent en dat zou de verkeersveiligheid ten goede komen, aldus Xpeng. Alleen, het blijft natuurlijk een beetje wrang dat je ogen even van de weg gaan om te zien of je virtuele bommetje goed landt.

Is het veilig, of juist helemaal niet?

En daar wringt ‘m de schoen. Want waar de Chinezen het verkopen als een veilige manier om van road rage af te komen, kun je je ook afvragen of het niet gewoon een extra speeltje is dat je aandacht afleidt van, je weet wel, autorijden. Dat was je aan het doen, weet je nog? We bedoelen, hoe geestig het ook is om je buurman in de file een digitale mortier om de oren te slingeren, in het echte leven moet je nog steeds gewoon remmen als hij opeens stopt. Maar dat moet je wel zien dan.

Voorlopig hoeven we ons hier trouwens geen zorgen te maken. De Europese versie van de P7 heeft dit snufje niet. Jammer voor de creatievelingen die hun roadrage liever pixel voor pixel uitvechten dan met de ouderwetse middelvinger, maar misschien ook wel zo veilig. Tot die tijd blijft het in Nederland dus gewoon: claxon, schelden in je eigen auto en hopen dat niemand kan liplezen. En als ze dat wel kunnen; gas geven en niet meer omkijken.

Dus ja, een auto waarin je mag schieten zonder dat iemand geraakt wordt. Innovatie of gimmick? Misschien een beetje van allebei. Maar geef toe: ergens klinkt het toch net wat te leuk om niet stiekem even te proberen. Toch?

Kom maar door dus!