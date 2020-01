Autoblog advies: vlotte auto met Applecarplay voor 700 p.m.

Wat zijn de mogelijkheden als je per se Apple CarPlay wilt hebben in je nieuwe leaseauto?





Auto’s leasen. Het is altijd een leuk moment wanneer je er weer ‘eentje uit mag kiezen’. Het is niet zomaar een incentive, maar voor veel mensen is hun auto een rijdend kantoor. Het werk begint al op het moment dat je in de auto stapt. Conference calls, afspraken maken, de ene presentatie voorbereiden. Er is voldoende te doen op het moment dat je onderweg bent.

Wat dat betreft is het lekker dat een gedeelte van het werk je af en toe ook uit handen genomen kan worden. Zeker als je 50.000 km of meer per jaar rijdt, zoals in het geval van Autobloglezer Mike. Op dit moment rijdt Mike in een Peugeot 308, maar deze is binnenkort aan vervanging toe. Zelf heeft hij gekeken naar een MINI Clubman, maar er zijn meer mogelijkheden. Brandstof maakt niet uit. Diesel is op zich logischer, maar met de huidige leaseprijzen valt dat best tegen. Wel zijn er een paar harde eisen: een automaat en Apple CarPlay. Het is immers een rijdend kantoor.

Huidige /vorige auto's: Peugeot 308 Koop / lease: Lease Zakelijk / privé: Zakelijk Budget: 700 tot 800 per maand Jaarkilometrage: 50.000 Brandstofvoorkeur: Geen Reden aanschaf andere auto: Leasecontract loopt af Gezinssamenstelling: Vriendin Voorkeursmerken/modellen: Geen No-go modellen / merken: Geen

Ford Focus Stationwagon 1.5 EcoBoost ST-Line Aut

€ 690 p.m.

De Ford Focus is de best verkochte ‘grote’ auto van Nederland, als we gesubsidieerde vehikels even niet meerekenen. De top 10 staat verder vol met A- en B-segment auto’s. De Focus doet het zelfs beter dan zijn grote concurrent, de Golf. Logisch, want het is een steengoede en moderne auto. De motor is lekker potig, de ST-Line zorgt voor aangename looks en rijeigenschappen en qua luxe zit het meeste er ook wel op in deze uitvoering. Daarbij vallen de kosten alleszins mee. Gewoon een heel goed totaalpakket. Ook als gezinsauto prima in te zetten met een verrassend grote bagageruimte. Gewoon een uitstekende allrounder die bij iedereen bovenaan het lijstje staat. Een andere optie is de Opel Astra Stationwagon, een auto waar verder niets mis mee is, zij het dat de Focus net een beetje meer sjeu heeft en wat moderner is.

Honda Civic 1.5 iVTEC Sport Plus Aut.

€ 700 p.m .

De (onlangs vernieuwde) Honda Civic is geen verkoopsucces. Er werden er iets meer dan 250 van verkocht vorig jaar, wat schandalig is gezien de kwaliteiten van de auto. De Civic is een kwaliteitsproduct dat andere concerns ‘premium’ zullen noemen. Zeker in deze uitvoering heb je weinig tot niets te klagen: dik 180 pk, een snelle automaat, luxe uitrusting en voor een hatchback zeer veel ruimte. Qua leasekosten hoef je het ook niet te laten. Misschien moet Honda toch meer eens zijn dealernetwerk gaan uitbreiden en de site een update geven, want verwijzen naar een digitale brochure is niet echt ‘2020’. Nadelen? Ja, dat uiterlijk. Dat moet toch echt je ding zijn, want je maakt er wel een statement mee.

Toyota Corolla Touring Sport 2.0 Hybrid GR-Sport

€ 690 p.m

De directe concurrent van de Honda Civic is al sinds jaar en dag de Toyota Corolla. Het voordeel is dat je de Corolla wél als stationwagon kunt krijgen. Net als de Civic heeft Toyota gekozen voor een extraverte designtaal. Bij de Corolla lijkt het geheel wat homogener te zijn. Zeker in het rood met grote wielen is het stiekem best en dikke auto. In plaats van een kleine turbo, heb je een grote atmosferische 2.0 motor met elektroaandrijving. In dit geval raden we de 180 pk sterke hybride aan (er is ook een zwakkere broeder). In de GR-Sport uitvoering heb je een toppertje voor de deur staan. Nadelen? Die aandrijflijn is zeer comfortabel en je kan er in Nederlandse omstandigheden echt zuinig mee rijden, maar de auto voelt niet zo vlot aan als 180 pk doet vermoeden. Kijk wel uit dat je een nieuwe krijgt, die hebben namelijk Apple Carplay. Voorraadmodellen van september 2018 of ouder hebben deze voorziening namelijk niet.

Seat Leon ST 1.5 TSI FR Ultimate Edition DSG

€ 690 p.m.

We gaan even shoppen bij de Volkswagen Groep. De levering van de Golf en Octavia komt nu op gang, maar we gaan naar de kiloknaller van de week. We hebben het natuurlijk over de Seat Leon ST . Ja, het is het model van de vorige generatie. Is dat erg? Niet echt eigenlijk. De nieuwe generatie C-segment auto’s zijn in technische zin niet wezenlijk anders. Waarom voor de Leon kiezen? Je krijgt gewoon lekker veel uitrusting, bijvoorbeeld. De ‘Ultimate Editions’ zijn een uitzwaaimodel waarop bijna geen opties mogelijk zijn. De 1.5 motor is een prettige metgezel en de Leon ST is zeer ruim. Het interieur is ze spannend als de onderbroekcollectie van Philip Freriks, dat is wel jammer. Zelfs in de luxe Leons heb je niet een ‘luxe’ gevoel.

Renault Megane Estate TCe140 EDC GT-Line

€ 695 p.m.

Vroeger werd dit lease segment gedomineerd door de Franse merken. De Peugeot 308 heb je nu al en loopt nu op zijn laatste benen. Bij Citroen is het angstvallig stil tegenwoordig in dit gedeelte van de markt. Blijft Renault over. We beginnen met het goede nieuws. Je kan een uitstekende uitvoering samenstellen in het budget: de 140 pk sterke motor met EDC in GT-Line uitdossing. Die heeft het R-Link 2 systeem met Apple Car Play. Deze ziet er niet alleen wat sportief uit, maar heeft de beschikking over prettige sportstoelen en een strakker onderstel. Het is een ‘Frans’ sportonderstel, dus ondanks dat het sportiever is, zit er nog altijd een mate van soepelheid in. Erg prettig. Net als de Seat Leon laat het interieur een steekje vallen. Het doet minder kaal aan dan de Leon, maar het geheel kan een opfrisbeurt gebruiken. Gezien de Mégane al sinds begin 2016 onder ons is, zal een facelift niet meer lang op zich laten wachten.

Kia Xceed 1.4 T-GDI DynamicPlusLine

€ 660 p.m.

Mocht je de stationwagons en hatchbacks net iets te conventioneel vinden, maar niet direct willen opteren voor een SUV, biedt Kia de oplossing voor je in de vorm van de Xceed. Het is een hatchback, maar dan iets hoger op de poten. Het ziet er op zich best geslaagd uit. De Xceed is waanzinnig nieuw en superfris. Dat zie je ook aan het interieur, want dat is keurig voor elkaar. Niet in de minste plaats door het enorme infotainment scherm, dat erg prettig te bedienen is. Jazeker, de Zuid-Koreanen hebben de aansluiting gevonden met de Europese tegenstrevers. Ook qua prijs trouwens, want een koopje is het niet. Alhoewel, in de lease is de Xceed best interessant, waarschijnlijk door de relatief hoge te verwachten restwaarde.

Mazda 3 SkyACTIV-X 180 Aut. Comfort (BP)

€ 650 p.m.

Volgens sommige redacteuren is de Mazda 3 de absolute vedette in zijn klasse. Er valt zeker wat voor te zeggen, want de Mazda3 heeft een paar unieke eigenschappen. Ten eerste die motor: de SkyActiv X. Dat is een verademing in een wereld van downsizing. De motor combineert de manieren van een benzinemotoren (weinig trillingen en geluid) met de voordelen van een diesel (veel trekkracht en een laag verbruik). Of dat gelukt is, moet een uitgebreide test aantonen, maar het is te prijzen dat Mazda lekker eigenwijs doet. Dat zie je ook aan het koetswerk, want het is bijna een rijdende concept car. Ergens doet de C-stijl denken aan de eerste generatie Leon (en dus de originele Alfasud). Qua prijs zit je ook prima trouwens, zowel fiscaal als in de lease.

‘YOLO’: MINI Clubman Cooper Aut.

670 p.m.

We kunnen hier heel kort over zijn, de MINI Clubman Cooper is te duur voor wat je ervoor krijgt. Althans, als je de Clubman langs meetbare en logische maatstaven lbeoordeelt. Op het gebied van prestaties, uitrusting en ruimte moet je flink inleveren. Je hebt gewoon minder auto. Maar het ziet er wel geinig uit en aan het interieur is veel meer aandacht besteed. In principe kun je als enige inzittende prima met een Clubman overweg. Het grootste nadeel zijn de opties. Veel items horen gewoon standaard te zijn op dit prijsniveau. Dan zijn de opties ook nog eens prijzig. Het enige voordeel is dat je jej Mini Clubman heel specifiek kunt samenstellen. Ook is de Clubman verreweg de leukste auto om mee te sturen, samen met de Focus. De auto is ook een stukje compacter. Het is tevens de keuze van onze kersverse hoofdredacteur, die overtuigd lijkt te zijn van het feit dat je alleen luxe MINI’s kan leasen.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!