Deze dikke powersedan uit de jaren 90 staat op Marktplaats voor een ton!

Kennen we hem nog? Dé powersedan uit begin jaren 90!

Dit pareltje komt nog uit de tijd waarin Lotus louter nog van de ronkende motoren was, de tijd dat dit soort projecten werden opgezet voor de échte liefhebbers. Dit is er een voor iemand in Nederland die uniek wil zijn, er staat er namelijk maar één op Nederlands kenteken en dit is ‘m!

De liefde tussen Lotus en Opel

In de tijd dat Lotus en Opel allebei nog bij General Motors zaten, ontwikkelden de twee merken samen deze beuker. De basis was een Opel Omega, die vanuit de Opel fabriek in het Duitse Rüsselsheim naar het Verenigd Koninkrijk werd gestuurd. Lotus besloot dat de Opel zo snel als mogelijk niet meer herkenbaar mocht zijn als Opel en dus monteerde ze een dikke spoiler. Dat was niet alles, er kwamen ook nog luchtuitlaten op de motorkap en uitgebouwde wielkasten. Dit zorgde voor een stuk sportievere uitstraling. Als kers op de taart schroefden ze er ook nog een dikke body kit op! Na al deze optische aanpassingen kunnen de Lotus-emblemen ook niet ontbreken natuurlijk.

Niet alleen optisch werd de Opel omgevormd tot waardige Lotus, ook onder motorkap werd gesleuteld. De standaard drieliter zes-in-lijn werd uitgeboord tot een 3,6-liter. Afgetopt met twee Garrett T-25 turbo’s en een Behr intercooler. Dit alles leverde een dot meer pk’s op, 377 namelijk in plaats van de standaard 200 pk.

In die tijd hoorde de Lotus Omega bij de snelste vierdeurs sedans, met een topsnelheid van 283 km/u moest hij alleen de Alpina B10 BiTurbo voor zich laten, die 291 km/u haalde.

Het doel van Lotus was om 1.100 exemplaren van de Omega te bouwen, die aantallen hebben ze helaas nooit gehaald. Uiteindelijk zijn er 950 van de band gerold. Dit als gevolge van de economische recessie en het hoge prijskaartje. Voor de Opel op anabolen moest er moest namelijk 150.000 gulden betaald worden.

Groen of groen

Twijfelen over in welke kleur je de Omega wilde bestellen, hoefde niet. De Lotus was maar in één kleur leverbaar: Imperial Green. Dat is zo donker groen dat het vaak aangezien wordt als zwart.

Voor degene met serieuze interesse klinkt alles waarschijnlijk als muziek in de oren. Maar weet wel: deze powersedan komt met een handleiding. Door die enorme turbo’s, is het van groot belang dat je de motor erg rustig warm rijdt. Andersom werkt het ook. Na je topspeed run over de Autobahn is het zaak om alles goed te laten afkoelen. Ook hebben de koppeling en de versnellingsbak veel te verduren van die 377 paarden onder de motorkap.

Dus als je bovenstaande potentiële problemen even wegdenkt, heb je een parel te pakken! Deze beuker staat op Marktplaats voor een dikke ton, zie het maar als een investering voor je eigen plezier en voor je portemonnee, als je er niks aan verandert kan hij best waardevast zijn.