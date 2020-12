Heet! TVR gaat toch echt weer auto's maken - Autoblog.nl

Wij wachten al drie jaar met smart op de TVR Griffith, het puristische kanon van het nieuwe TVR. Er is nu heet nieuws. De auto gaat er misschien toch nog komen.

TVR is een van die roemruchte automerken volgens klassiek Brits recept. Ergens opgezet in een schuur, heel veel goede en gave ideeën en een net ietsje mindere uitwerking. Meestal hebben de producten iets minder pk’s in het echt dan op papier en vallen ze vrij snel van ellende uiteen, maar dat mag de pret niet drukken. Zeg nu zelf, de autowereld is een stuk saaier zonder merken als Noble, Triumph, Bristol, MG (het echte MG dan) en ga zo maar door.

TVR

Nog zo’n merk dat in het rijtje past is TVR. Deze maker van onder andere de Tuscan, Griffith en Sagaris ging alweer ruim een decennia geleden failliet. Maar in 2015 kwam het bericht dat er aan een comeback gewerkt werd, met een dikke V8 en bemoeienis van niemand minder dan Gordon Murray. En jawel, in 2017 werden we voorgesteld aan de nieuwe Griffith, een relatief lichtgewicht met achterwielaandrijving en een dikke Coyote-V8 van Ford.

Bouw fabriek verloopt moeizaam

Helaas duurde het en duurde het vervolgens maar tot het productiemodel er kwam. En tot op de dag van vandaag is dat niet gebeurd. Bottleneck bleek de ernstig verouderde fabriek te zijn. Die had zoals @willeme het al mooi verwoorde ‘nog een klein beetje werk nodig’, zoals een dak dat de elementen buiten houdt. De overheid van Wales had wat subsidie uitgetrokken om een en ander op te piepen, maar toen kwam de EU weer om de hoek kijken. Het moest dan allemaal internationaal aanbesteed worden enzo…Nou ja, ellende dus. Dat speelde zich allemaal af in januari van dit jaar.

Positieve berichten

Inmiddels zijn er volgens Autocar echter toch eindelijk de nodige positieve berichten te melden. Vanaf januari 2021 gaat het werk daadwerkelijk beginnen. Als het goed is. er wordt dan aan het dak gewerkt en de fabriek wordt ook voorzien van wat nieuwe panelen aan de buitenkant. Er is zelfs een heuse render! TVR honcho Les Edgar is enorm in zijn nopjes:

This is a fantastic milestone in our mission to rejuvenate an iconic British brand, and we are all tremendously excited to witness the renovation of our new home in Ebbw Vale. We have hundreds of faithful depositors worldwide, who are patiently waiting to take delivery of their Griffiths, so today I hope they are just as delighted as we are. Les Edgar, zou met één ‘s’ meer minder Edgar heten

Waarvan akte. Wij zien het in ieder geval wel zitten om er weer een puristische RWD benzineverbrander bij te hebben in de wereld. Laten we dus hopen dat er niet weer een spanner in the works komt.