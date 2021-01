Bloodhound staat weer te koop, snelste auto* kan van jou zijn - Autoblog.nl

Op zoek naar een snelle auto? Dan hebben we goed nieuws, de Bloodhound LSR staat weer eens te koop.

Een nieuw jaar betekent natuurlijk maar één ding: geldproblemen voor Bloodhound LSR. Vorig jaar was het in maart, in 2019 was er juist een nieuwe koper nadat de vorige eigenaar eind 2018 de stekker er had uitgetrokken. Dit jaar zijn ze er vroeg bij, want via hun eigen site maken ze bekend dat ze weer te koop zijn. En dat is zonde, want ze waren nog nooit zo dichtbij het doel geweest.

Het hele idee van de Bloodhound LSR is namelijk om het snelheidsrecord op land te verbreken. Dat record staat op 1228 km/u. In 2019 ging het team naar Zuid-Afrika om een testrit te maken, het doel was toen om een slakkengang van 805 km/u te halen. De Bloodhound werd echter op een stuk sneller dan dat geflitst, met 1011 km/u.

Om die laatste 200-nogwat km/u te overbruggen, willen ze een raketbooster aan de Eurofighter Typhoon-straalmotor van de Bloodhound plakken. Raketten zijn niet zo goedkoop, het team wil dan ook nog zo’n 9 miljoen euro binnen harken. Dat zou genoeg geld moeten zijn om de Bloodhound naar de 1287 km/u te tillen op een baan van zo’n 19,2 kilometer lang in Zuid-Afrika. Vandaar die asterisk in de titel, de auto is nog niet klaar.

Het team was hoopvol dat het zou lukken om de miljoenen bij elkaar te sprokkelen. Maar toen kwam de pandemie. Bedrijven zijn niet zo happig om tijdens financiële onzekerheid geld te pompen in dergelijke projecten. Ook al zouden die bedrijven ‘een groot deel’ terugkrijgen door onder meer sponsoring. De eigenaar van het team, Ian Warhurst, zet Bloodhound daarom weer te koop. Hij wil er niet meer geld in steken dan hij al heeft gedaan.

Hij hoopt dat er iemand is die het project van hem wil overnemen. Als dat binnen de komende maanden gebeurt, zou Bloodhound in 2022 een poging kunnen doen naar het record. Anders gaat het voertuig de opslag in, met een zeer onzekere toekomst voor de boeg. Koop dan?