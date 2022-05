Nieuw merk van Volkswagen op komst

Goed nieuws voor liefhebbers van stille SUV’s: er komt een nieuw merk van Volkswagen bij.

In de automotive industrie leven we in bijzondere tijden. De gehele energie-transitie, leveringstekorten, nieuwe vormen van mobiliteit en veranderde wensen van de consument zorgen ervoor dat sommige merken floreren en andere merken afhaken.

Als je kijkt naar de merkportefeuilles van diverse concerns, zijn er overduidelijk merken die het heel erg zwaar gaan krijgen de komende jaren. Bij Volkswagen hebben ze er echter het volste vertrouwen in. In plaats van een merk opheffen, komt er naar alle waarschijnlijkheid een merk bij. Dat meldt Market Watch.

Nieuw merk Volkswagen

Het gaat om het merk ‘Scout‘. het kan zijn dat je daar nog nooit van gehoord hebt. Scout is aanvankelijk een typenaam van International Harvester. De International Harvester Scout (zoals het model voluit heette) geldt als een van de eerste SUV’s. Maar hoe komt Volkswagen dan aan de merknaam? Wat blijkt: ze zijn eigenaar van de merknaam sinds 2020. Dat was het jaar dat Volkswagen Navistar International Inc. opkocht. Navistar was op zijn beurt weer eigenaar van de naam Scout.

Diverse voorbeelden van de International Harvester Scout.

Is een nieuw merk voor Volkswagen wel verstandig? Goede vraag! In principe zijn er al voldoende merken in de VW-portfolio. Echter, er is een nieuw marktsegment van grote, stoere offroaders in de vorm van pick-ups en SUV’s. Denk aan de Ford Bronco, Jeep Gladiator/Wrangler en Land Rover Defender, bijvoorbeeld. Ook nieuwe pickups als de Rivian R1T en Hummer EV passen enigszins in dat plaatje.

Volkswagen AAC Concept uit 2000

Aantallen

De aantallen in dit segment kunnen enorm groot zijn, evenals de marges. Als ‘import’-merk heb je het vrij lastig, maar Scout is een Amerikaans fenomeen. Scout zal enkel en alleen elektrische SUV’s en pick-ups gaan leveren. Daarmee is zou het een rechtstreekse concurrent kunnen zijn voor Rivian.

Volkswagen bouwt voor de VS al deze Atlas

Aanstaande woensdag zal de raad van commissarissen van Volkswagen besluiten over dit plan. Mocht je ook een Scout willen, hebben we slecht nieuws voor je. Van alle 250.000 auto’s die men op jaarbasis hoopt te verkopen, zullen er 250.000 in de VS en Canada terecht komen. Gelukkig is er nog grijze import. Het is de bedoeling dat de eerste modellen al in 2026 van de band lopen.

