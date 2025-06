Hoera: de stakingen van automonteurs in Nederland zitten erop!

Je kunt weer met een gerust hart een afspraak maken.

Tegenwoordig hoor je er niet meer bij als je niet staakt of hebt gestaakt voor een leuker bedrag op de bankrekening aan het einde van de maand. Ook in de autowereld werd er gedemonstreerd. Werknemers onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven wilden een loonsverhoging als reactie op de inflatie en het nijpende personeelstekort in deze sector. Nu, bijna vier maanden na de eerste stakingen krijgen de medewerkers hun zin.

De vakbonden FNV, CNV en De Unie eisten een loonsverhoging van 6 tot 7,3 procent. Dat vond de Bovag wat te gortig, of zoals de Bovag het zelf noemt ”extreme en onrealistische eisen”. De onderhandelingen leken vast te lopen waardoor er alleen maar verliezers waren. Tot vandaag.

Nieuwe CAO

De Bovag en de vakbonden FNV, CNV en De Unie maken vandaag bekend dat ze het eens zijn geworden over een nieuwe cao. En eerlijk gezegd lijkt het erop dat de monteurs hebben gewonnen. Er komen stapsgewijze loonsverhogingen over een looptijd van 33 maanden. Per mei 2027 is het minimum loon gestegen met 10,8 procent in vergelijking met nu.

Een ander punt waar de vakbonden over vielen, was het verplicht overwerken. Dat is met de nieuwe cao niet meer verplicht, behoudens uitzonderingsgevallen en calamiteiten. Verder wordt er gekeken of er een mantelzorgmakelaar kan helpen bij het verantwoord inpassen van mantelzorg. Daar staat tegenover dat er nu veel verzuim is. Beide partijen gaan onderzoeken hoe ze verzuim kunnen tegengaan en hoe de arbeidsvoorwaarden flexibeler kunnen worden.

Investeren in de toekomst

Aanstaande monteurs moeten ook een betere kans krijgen om aan de slag te gaan bij garages. Er is afgesproken dat de scholingsdag van BBL-ers op alle niveaus wordt doorbetaald in plaats van alleen op niveau 2 om de branche nog aantrekkelijker te maken voor instromers. Bedrijven krijgen ook het advies om BOL-leerlingen een passende stagevergoeding te betalen. Tot slot komt er een onderzoek om de training tot leermeester volledig te subsidiëren.

De Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) moest ook anders, vonden de vakbonden. De uitkomst is dat de regeling zoals die nu is, dit jaar nog blijft. Vanaf 1 januari 2026 valt de sector onder de zwaar-werk regeling. Hier vind je alle uitkomsten van het onderhandelingsresultaat tussen de vakbonden en de Bovag.

Kortom, monteurs gaan meer verdienen. Dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. Wordt het onderhouden van je auto daardoor nog duurder?

