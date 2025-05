Verleng je rijbewijs vóór 1 juli 2025, ik herhaal…

Haal voor 1 juli een vers roze kaartje zodat je later niet nog eens op examen moet.

Met de huidige gewichten van nieuwe auto’s zou je bijna gaan denken dat er een speciaal rijbewijs moet komen voor zware EV’s zoals de Hummer EV. Voor andere grote voertuigen, zoals de tractor, heb je al een speciaal rijbewijs. Dit T-rijbewijs kreeg je lange tijd gratis bij het behalen van je B-rijbewijs voor de personenauto, zonder ooit in een John Deere plaats te nemen. Daar komt verandering in.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bevestigt dat de overgangsregeling voor het T-rijbewijs stopt op dinsdag 1 juli 2025. Na die datum moet je een theorie- en praktijkexamen afleggen om het T-rijbewijs te bemachtigen. De inmiddels ervaren bestuurders kunnen hun T-rijbewijs houden door vóór 1 juli een vers pasje te bestellen.

Geldt de regeling ook voor mij?

De overgangsregeling geldt voor Nederlanders met een B-rijbewijs dat is afgegeven op of vóór 1 juli 2015. Ben je daarna geslaagd voor je ribba, dan val je niet onder de overgangsregeling. Je moet dan examen doen voor het T-rijbewijs.

Heb je het B-rijbewijs op of vóór 1 juli 2015 gehaald maar staat categorie T nog niet op je rijbewijs? Laat je rijbewijs dan vóór 1 juli 2025 vernieuwen bij je gemeente. Je krijgt categorie T er dan automatisch bij. Is je rijbewijs geldig na 1 juli 2025 en staat categorie T er al op? Dan hoef je niets te doen. Je houdt gewoon het T-rijbewijs.

Wat heb ik aan het T-rijbewijs?

Natuurlijk is het trekkerrijbewijs van groot belang voor de slinkende groep boeren. Maar ook andere machines mag je alleen besturen met het T-rijbewijs. Denk aan mobiele machines als een bezemwagen, vorkheftruck of graafmachine. Hiervoor geldt dat het voertuig 25 of 45 kilometer per uur gaat, niet breder is dan 130 cm, gebruikt wordt voor bepaalde doeleinden zoals maaien of hondenpoep verzamelen én dat het voertuig een aanhangwagen of verwisselbare machine kan trekken.

Val je niet binnen de groep die gratis een T-rijbewijs mag aanvragen? Vanaf je 15,5 kun je theorie-examen doen en op je 16e mag je op voor het praktijkexamen. Doe je dat, blijft dan alsjeblieft van de snelweg af, wil je?

