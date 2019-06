Nederlandse prijs McLaren GT bekendgemaakt

Wat gaat de luxe Brit kosten op gele platen?

De meeste McLarens, met uitzondering van de 570 GT, zijn gericht op (hardcore) sportiviteit. Hoe anders is de nieuwe GT. McLaren richt zich op liefhebbers van grand tourers: auto’s met veel vermogen gecombineerd met comfort. Met deze GT heb je in principe weinig op het circuit te zoeken, al zal de auto prima zijn mannetje staan.

De GT is goed voor 620 pk en 630 Nm koppel. De krachtbron is bij McLaren bekend, een 4.0 twinturbo V8. Ondanks het zachte karakter van de auto sprint de McLaren GT in 3,2 seconden naar de honderd. Van nul naar tweehonderd kilometer per uur accelereren duurt slechts negen tellen en de topsnelheid bedraagt 326 km/u.

De McLaren komt uiteraard ook in Nederland op de markt. Vandaag is de prijs bekendgemaakt voor zo’n felbegeerd geel kenteken. De auto, met een bagageruimte van 570 liter, scoor je vanaf 252.000 euro inclusief belastingen. De McLaren GT gaat onder meer concurreren met de Bentley Continental GT V8 en Aston Martin DB11 V8. Het prijskaartje kan met eenvoudige opties naar een andere niveau worden gebracht. Zo moet je zelfs voor een elektrische kofferklep bijbetalen op deze GT.

McLaren zegt de eerste exemplaren van de nieuwe GT eind dit jaar te gaan leveren. De auto werd recent nog gespot op de camping van Le Mans.