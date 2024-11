Dit zijn de lichtste EV’s die je nu kunt kopen

Handig om te weten voordat de overheid wegenbelasting gaat rekenen.

Het gewicht van EV’s is vanaf de dag dat deze wezens op aarde kwamen een dingetje. Van parkeergarages waar de elektrische auto’s werden buitengesloten tot het in twijfel trekken van de duurzaamheid van de uitstootloze auto’s. Maar volgend jaar wordt het gewicht van EV’s nog belangrijker in Nederland. Op dat moment zijn de lichtste EV’s in het voordeel.

Vanaf 2025 krijgen EV’s namelijk te maken met wegenbelasting. Afhankelijk van het gewicht van de auto ga je betalen. Om de kosten nog wat te drukken, start volgend een tariefkorting van 75 procent op basis van het werkelijke gewicht van de auto. Dat wil zeggen: je kijkt naar het tarief bij het werkelijke gewicht van een benzineauto en daarop krijg je 75% korting. We rekenen per auto het maximale mrb-bedrag uit. Dit is afhankelijk van de provincie waarin je woont. Voor het gemak gaan we uit van de duurste provincie in 2025 en dat is Zuid-Holland.

Om ervoor te zorgen dat elektrische brommobielen als de Citroën Ami, Opel Rocks-E en Microlino deze lijst domineren, laten we de L7e-categorie buiten beschouwing. We hebben het dus over echte auto’s. Je zult ook een aantal modellen tegenkomen die je nu niet meer nieuw kunt kopen. In dat geval vertellen we dat er even bij en melden we hoe duur het desbetreffende autootje is op de tweedehandsmarkt.

10. Mini Cooper Electric – 1.340 kilo

De vorige generatie van de elektrische Mini valt net binnen het lijstje met de lichtste EV’s. Wat zwaarder zijn de Hyundai Inster (1.388 kilo), de aanstaande Renault 4 E-Tech (1.410 kilo) en de Hyundai Ioniq Electric (1.420 kilo). Hij valt in de gewichtsklasse van 1.251 tot 1.350 kilo waarvoor je per jaar maximaal €207 wegenbelasting moet betalen.

9. Dongfeng Box – 1.281 kilo

De Nissan Cube volgde qua vorm net wat te letterlijk zijn naam. Dat doet de Chinese Box hierboven een stuk minder. De Box is een Chinese EV die sinds dit jaar in ons land te koop is. Je betaalt minimaal € 22.400 voor de lichte Style-edition. Daarvoor krijg je 230 kilometer aan actieradius en 95 pk. Ook voor deze elektrische auto betaal je in 2025 maximaal € 207,- mrb per jaar.

8. Fiat 500e – 1.255 kilo

Hij rijdt al even rond, maar toch behoort de elektrische 500 tot de lichtste EV’s van dit moment. Je betaalt in 2025 zo’n € 200 per jaar aan mrb voor de 500e. Nieuw kun je hem nu (nog, dus wees er snel bij) bestellen vanaf € 28.990. De Fiat zit in dezelfde gewichtsklasse als de bovenstaande auto’s en dus ben je maximaal € 207 aan wegenbelasting per jaar kwijt.

6. Tesla Roadster – 1.235 kilo

Had je die zien aankomen of niet? Je zou bijna vergeten dat dit het eerste bouwsel van Musk is. Daarvoor klopte hij aan bij Lotus en bouwde de Elise om naar de EV hierboven. Na drie jaartjes haalde Musk de Roadster uit productie en begon aan zijn S-E-X-Y-imperium. Nieuw worden dus al een tijdje niet meer gebouwd, maar online vind je er wel een aantal. De prijzen variëren van € 80.000 tot aan € 172.500. Met een gewicht van 1.235 kilo valt de Roadster net onder de gewichtsklasse van de 500e. Daarom betaal je volgend jaar maximaal € 179,- wegenbelasting. Of wacht je liever op de nieuwe Roadster?

6. Seat Mii Electric / Volkswagen e-Up / Skoda Citigo e-iV – 1.235 kilo

Deze drie autootjes wegen (los van elkaar uiteraard) precies evenveel als de Roadster. Vandaar dat ze de zesde plaats samen delen met de oude Tesla. Alle drie zijn ze inmiddels uit de showrooms gehaald. Online variëren de prijzen zo tussen de 6 en 11k. Je weet dankzij de Roadster dat de mrb maximaal € 179,- zal zijn.

5. Smart ForFour EQ – 1.200 kilo

Kun je je voorstellen dat deze Smart voor vier personen ooit in het lijstje stond met EV’s met de grootste range. Toch was het zo in 2018. Een pietleuterige 91 kilometer kun je ermee rijden als je rustig aan doet. Na de komst van deze elektrische ForFour was het snel klaar met het model. Smart ging samen met Geely en begon auto’s voortaan aan te duiden met een hekje. Ook deze EV valt in de gewichtsklasse 1.151 kilo tot en met 1.250 kilo en kost dus € 179 mrb per jaar. Je koop er een op Marktplaats voor minimaal € 6.950.

4. Leapmotor T03 – 1.175 kilo

Het is weer tijd voor een nieuw, Chinees autootje. Leapmotor werd een tijdje terug gekocht door Stellantis, het bedrijf boven onder andere Opel, Jeep en Fiat. Het A-segmentertje heeft 95 pk schoon aan de haak en komt 395 kilometer ver. De rekening begint bij € 19.950. Ook de T03 EV valt in de gewichtsklasse 1.151 kilo tot en met 1.250 kilo en kost dus € 179 mrb per jaar.

3. Peugeot iOn / Citroën C-Zero / Mitsubishi i-Miev – 1.160 kilo

Ken je deze nog? Excuses voor het mogelijk misselijk worden door de afbeelding hierboven. Want wat een gedrocht zijn de iOn, C-Zero en i-Miev toch. De smalle autootjes zijn (gelukkig) al een tijdje uit productie, maar online staan er nog genoeg te koop. Voor een mille of vier moet je er wel een kunnen vinden. Door het lichte gewicht betaal je maar € 151 mrb per jaar.

2. Smart ForTwo EQ – 1.095 kilo

Net als zijn grote broer stierf de ForTwo een vroege dood. Het autootje waar Smart jarenlang bekend om stond moest plaatsmaken voor de #1. Dankzij een klein 18-kWh batterijtje moet je maximaal 160 kilometer ver kunnen komen. Op Marktplaats kun je een werkend exemplaar vinden voor nog geen € 5.000. Daar komt nog eens € 151,- wegenbelasting per jaar bij.

1. Dacia Spring 45 – 1.012 kilo

De aller-allerlichtste elektrische auto der lichtste EV’s is nog altijd de Dacia Spring. De versie van de nieuwe generatie weegt minimaal 1.026 kilo en is dus al zo licht als een veertje. De Spring ervoor was nog eens 14 kilo lichter. Daarvoor moet je wel genoegen nemen met de 45 pk-versie. Voor een tweedehandsje moet je minimaal € 10.500 meenemen. Voor de lichtste EV betaal je maximaal € 123 wegenbelasting per jaar.