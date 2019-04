Lijstje! 8 fraaie Ferrari 488’s op Nederlands kenteken

Even stilstaan bij het uitgaande model van Ferrari.

In Genève presenteerde Ferrari toch wel vrij vroeg de opvolger van de 488 GTB. Met het gekozen design en de gekozen techniek voelt de nieuwe F8 Tributo meer als een stevige facelift dan een volledige nieuwe Ferrari. De Italiaanse autofabrikant bracht de 488 in diverse varianten op de markt. Het begon met de GTB, later de Spider, De Pista, de Pista Piloti en de Pista Spider.

De 488 was in supercar land een meer dan prima opvolger van de 458. Het ding klinkt lang niet zo geweldig als de atmosferische achtcilinder, maar de 3.9-liter biturbo V8 is niet voor niets meerdere keren verkozen tot International Engine of the Year. Van turbolag is eigenlijk geen sprake en het maakt niet uit wat je snelheid is, de 488 wilt altijd gaan. Door de jaren heen werd het Nederlandse landschap verblijdt met de registraties van diverse 488’s. Hieronder een overzicht van fraaie exemplaren op gele platen. Klik op de afbeeldingen om eventuele meerdere foto’s te bekijken.

Ferrari 488 GTB – zwart – 287.880 euro

Deze eigenaar is vermoedelijk een groot fan van Batman, getuige de zwarte 488 met gele details.



Ferrari 488 GTB – wit – 324.633 euro

Een GTB met wit en zwarte details. Door niet te kiezen voor de zwarte velgen komen de lijnen beter tot zijn recht.



Ferrari 488 Spider – rood – 326.082 euro

Wat is een Ferrari-lijstje zonder een klassiek rood exemplaar? Staat de 488 meer dan prima overigens.



Ferrari 488 Spider – geel – 339.974 euro

Met de striping oogt de Spider net even wat anders. Is zo een goede match met de zwarte velgen.



Ferrari 488 Spider – blauw – 344.947 euro

Mooi blauw is niet lelijk. Een Nederlandse 488 die er lekker uitspringt.



Ferrari 488 GTB – grijs – 397.108 euro

Voor als een Porsche 911 Turbo te saai is, maar je toch de auto wil gebruiken voor zakelijke doeleinden. Zo in het grijs geeft de 488 een ingetogen indruk, voor zover je over ingetogen kunt spreken bij een Ferrari.



Ferrari 488 Spider – rood – 399.165 euro

De donkerrode kleur is niet ieders smaak. De schrijver van dit artikel steekt in elk geval zijn duim omhoog.



Ferrari 488 Pista – wit – 408.768 euro

Van kunstenaar Joseph Klibansky. Samengesteld in een saaie uitvoering, maar dat zijn we van Klibansky gewend.