Rösti! Kop-staart botsing claimt een zwik normale auto’s

...waaronder deze oranje Aston Martin.

Hoezo is dat een normale auto dan? Wel, omdat de botsing zich afspeelde in het beloofde land. Nee, niet Israël of Amerika, maar het beloofde land van Europa. Hoewel, het maakt dan weer geen deel uit van de EU. Misschien is het daarom ook wel zo rijk. Dat zou Geert tenminste zeggen. Enfin, we hebben het inderdaad over Zwitserland!

In de Wahlheimat van Sebastian Vettel en enkele AB-lezers zitten velen er ondanks het koele klimaat in de bergen warmpjes bij. Ondanks snoeiharde verkeersregels vertaalt zich dat in een prettig wagenpark. Vergeet Citroën C1’s en Daihatsu selderij’s, de auto’s waar ‘CH’ opgeplakt wordt zijn niet zelden dik.

Dat wil ook zeggen dat er regelmatig dure bakken crashen, zoals te zien valt in de gallery. Na een doorsnee kop-staart botsing staan er zomaar een Aston Martin, Audi RS6 en een dikke BMW in de kreukels. En ja, zelfs de Nissan Murano werd daadwerkelijk verkocht in Zwitserland. Ze doen er namelijk niet moeilijk over grammetjes CO2.

Naast het feit dat niemand ernstig gewond is geraakt is het enige goede nieuws aan de botsing dat de BMW in kwestie zo te zien een 5-serie GT is. Hoe minder er daarvan rondrijden, hoe beter. Nog beter zou het zijn geweest als het een X4, 3-serie GT, 2-serie AT of 2-serie GT was geweest, maar je kan niet alles hebben in het leven, zelfs niet in Zwitserland.

Bedankt Kevin voor de tip!

Image-Credit: Polizei Schweiz via Facebook