Gelekte Alfa Romeo SUV is niet echt fraai

Kijk, zaterdagmiddag op het internet en er lekt iets, maar wat moeten we hier van maken?

We hebben net de IAA in Munchen achter de rug waar we hoopten een ‘motherload’ aan nieuwe modellen te zien. Dat was helaas niet het geval. Het bleef beperkt tot een aantal opvallende modellen als de fraaie BMW Neue Klasse, Mercedes-Benz Concept CLA en de Renault Scenic.

Maar dat betekent niet dat het internet NIET verder speurt naar nieuwe modellen. De mensen achter Cochespias1 duikelden enkele afbeeldingen op van een nieuw te lanceren Alfa Romeo.

Het is niet helemaal eerlijk om nu een oordeel te vellen naar aanleiding van deze beelden. Maar met de best fraaie door ons geteste Alfa Romeo Tonale in het achterhoofd kunnen we nog niet direct warmlopen voor deze crossover.

Kijk je naar de beelden dan zou het inderdaad kunnen denken dat het hier om een B segment SUV gaat die misschien wel volledig elektrisch is.

Laten we de Italianen het voordeel van de twijfel geven en wachten tot het model ook daadwerkelijk wordt onthuld. Maar die neus lijkt op deze eerste beelden wel een kruising tussen het te grote Peugeot logo van de nieuwe modellen met de koplampen van de niet zo fraaie BMW i7. Brrrrr

Wordt ongetwijfeld vervolgd!