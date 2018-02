Nieuwe Alfa Romeo volgend jaar in productie

Ik zeg, kom maar door!

Goed nieuws op de woensdag! Alfa Romeo is naar verluidt druk bezig met de planning rondom de productie van een nieuwe auto. De geluiden komen vandaan bij de vakbond Uilm, die opkomt voor de belangen van meer dan 2 miljoen Italiaanse arbeiders.

Het hoofd van de vakbond vertelde recentelijk op een congres dat Alfa Romeo bezig is met het organiseren van de productie van een derde model. Volgens Francesco Giangrande (Uilm) lijkt het erop dat de productie dit jaar niet meer van start zal kunnen gaan, maar rekent hij eerder op het einde van 2019. De belangenbehartiger geeft aan dat de auto een fantastische uitkomst biedt voor de vakbond, daar de productie een groot aantal werknemers (met vaste contracten) nodig zal hebben om het tot een succes te maken.

Volgens de berichten gaat het om een Alfa Romeo die geproduceerd zal worden in de fabriek te Cassino. Hoewel hier auto’s als de Giulia en Stelvio worden geproduceerd, schijnt het om een volledig nieuwe assemblagelijn te gaan. Hierdoor kunnen we er vanuit gaan dat het niet om een op de Giulia (rijtest) gebaseerde auto zal gaan, maar een compleet eigen model. De geruchten doen zelfs vermoeden dat het om een nieuwe Giulietta zou gaan. Diezelfde geruchten spreken daarbij over een achterwielaangedreven variant, die in feite dus zou moeten kunnen concurreren met de BMW 1-serie. Aan de andere kant, de kans is groot dat zelfs de 1-serie tegen die tijd zijn achterwielaangedreven set-up uit het raam heeft geworpen.

Tevens is er sprake van een compacte SUV, al lijkt de kans daarop kleiner. In het verleden werd deze potentiële auto namelijk veelvuldig in verband gebracht met de fabriek in Pomigliano d’Arco.

Mocht alles volgens plan verlopen, dan kunnen we erop rekenen dat Alfa Romeo de wagen begin 2020 op de markt zal brengen. Wordt overigens wel tijd ook, aangezien de FCA de wagen momenteel nog zover mogelijk aan het uitmelken is.

Met dank aan Jeroen voor de tip!