Drie keer raden wat WLTP met de verkopen heeft gedaan

Het hing al in de lucht. We zijn afgestapt van NEDC en overgegaan naar WLTP cijfers. Dit betekent dat de consument een veel betere, eerlijke en meer transparanter beeld krijgt van het verbruik dat hij kan verwachten van een nieuwe auto. Dit was hard nodig, want de NEDC zorgde er namelijk voor dat er behoorlijke hiaten zaten tussen het opgegeven verbruik en het daadwerkelijke verbruik. De hiaten zijn nu verleden tijd en de overheid heeft, zoals je mag verwachten, de rekening neergelegd bij de burger.

Aangezien we hier in Nederland extra belasting betalen over auto’s dat gerelateerd is aan de uitstoot, heeft dit voor Nederland grote consequenties. Dit kon je vorige maand zien aan de verkoopcijfers. Die waren extreem hoog. De verwachting was dat er een dipje zou plaats vinden in september 2018 en man, oh, man wat klopte die verwachtingen.

De verkopen kelderden namelijk als een baksteen. Er werden namelijk 29.527 auto’s verkocht afgelopen maand. Voor de goede context, vorig jaar waren dat er in deze maand 35.430 nieuw verkochte auto’s. Dat is een daling van 16,7%! Augustus was erg goed doordat alle NEDC auto’s op kenteken werden gezet (en wellicht nu pas worden verkocht).

Dat is niet het enige dat opvalt. Het is namelijk het Amerikaanse Tesla dat enorm succesvol is geweest deze maand. Sterker nog, Tesla staat in de top 5 van best verkochte modellen en de Model S is de op één na best verkochte auto van de afgelopen maand. De top 5 van best verkochte modellen ziet er als volgt uit:

1. Opel Karl

2. Tesla Model S

3. Kia Picanto

4. Peugeot 108

5. Ford Fiesta

Een aparte top 5: een peperdure elektromobiel, een Fiesta en drie maal kukident-transport. Qua merken ziet de top 5 er als volgt uit:

1. Opel

2. BMW

3. Peugeot

4. Kia

5. Tesla

Verwacht wordt dat de Model S nog wel even goed zal blijven verkopen. Ook is er de verwachting dat de Jaguar I-Pace nog erg goed gaat verkopen. De bijtelling van elektrische auto’s gaat namelijk in 2019 omhoog. Als je je nieuwe elektrische auto na 2019 regiestreert, ga je vanaf 50.000 euro meer bijtelling betalen. Dus tot de eerste 50.000 euro blijft het 4%, daarna gaat het in rap tempo omhoog.