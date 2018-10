DS 3 Crossback bevestigt achterlicht-trend

Dan rijst de grote vraag: zijn we daar blij mee?

Eigenlijk doet PSA hele goede zaken met het merk DS Automobiles. Ondanks het rijke verleden is Citroën een betaalbaar automerk, net als Peugeot. Beide merken hebben weleens auto’s in de showrooms gehad die concurreerden met modellen van premium merken. Denk aan de Citroën C6 of de Peugeot 406 Coupé. Dan geef je bijzonder veel geld uit aan een auto, en vang je difterie of kinkhoest van de budget-knallers om je heen. Toch niet de goede atmosfeer die je wil verkopen.

Dus wat moet je dan doen? Inderdaad, een premium-merk oprichten. Premium klinkt voor de klant bijzonder, maar het is voor fabrikanten essentieel. Vanwege de perceptie van de klant kunnen fabrikanten meer vragen (en krijgen!) voor een premium auto. Resultaat: hogere marges. DS was eerst een toevoeging van Citroen, maar inmiddels een apart merk. Sinds het een zelfstandig merk werd, verdwenen de betreffende Citroen-modellen als sneeuw voor de zon. De DS4 en DS5 zijn inmiddels uit productie genomen en de DS3 is ondanks een facelift stokoud. Het enige verse aanbod is de DS7.

Maar nu is daar de nieuwe DS3 Crossback! Deze Audi Q2-concurrent is natuurlijk een kekke crossover voor jonge, elegante mensen met een individuele en dynamische levensstijl. Lees: deze auto is bedoeld voor beige mensen met een beige broek en beige schoenen. Maakt verder niet uit, DS Automobiles heeft zijn best gedaan op de auto. Het geheel ziet er in elk geval origineel uit. Alleen die achterlichten. het lijkt wel alsof alle designers van alle merken dit een goed idee vonden.