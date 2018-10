“Nieuwe auto kopen? Doe het in de herfst!”

Qua weer is het misschien de rotste tijd van het jaar, wanneer je een auto wilt kopen is dit het aangewezen moment.

We zien dit jaar maand na maand persberichten verschijnen van autofabrikanten die melden dat ze weer een nieuw productierecord hebben bereikt. Heel fijn allemaal, maar lang niet alle auto’s worden daadwerkelijk verkocht. Hierom moeten er trucs verzonnen worden om van de auto’s af te komen, voordat ze verouderen. Nu blijkt dat het dankzij deze verkooptechnieken voor de consument het gunstigst is om in de herfst te shoppen voor een nieuwe auto.

Wanneer bepaalde modellen niet voldoende zijn verkocht, kunnen ze namelijk niet blijven staan. Het volgende jaar zijn auto’s van modeljaar 2018 niet meer volledig up to date, daar ze een jaar achterlopen op auto’s van modeljaar 2019. Om dealers niet op te schepen met grote voorraden auto’s van het voorgaande modeljaar, bieden autofabrikanten deze modellen aan met kortingen, zo schrijft het Amerikaanse CNBC.

Deze kortingen zijn technisch gezien tegen het einde van het jaar het grootst, maar dat wil niet zeggen dat je tot de winter moet wachten om een gloednieuwe auto aan te schaffen. De keuze is dan beperkter. In de herfst, daarentegen, heb je zowel een aardige korting als een breed aanbod. Zodoende kan de consument precies de auto vinden die in zijn straatje past.

“If you don’t care what color vehicle you’re going to drive in or what trim level you’re going to get, you can wait until the very end. But if you have specific content that you wanted on a vehicle or specific colors, you don’t want to wait too long.”